Thông tấn xã Việt Nam làm việc với báo Pasaxon của Lào

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh báo Pasaxon là Tờ báo chính thức của Đảng, Nhà nước Lào, trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Sáng 24/9, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, dẫn đầu đã có buổi tiếp đoàn công tác của báo Pasaxon (Lào) do ông Vanxay Tavinyan - Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập, làm trưởng đoàn./.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon của Lào Sáng 24/9, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Vansay Tavinyan làm trưởng đoàn.