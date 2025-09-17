Nhà báo Nhật Bản: Thông tấn xã Việt Nam viết nên sức mạnh từ sự thật

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Nakamura Goro, một nhà báo nổi tiếng của Nhật Bản có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Việt Nam.

Là phóng viên ảnh từ năm 1961, ông Nakamura đã dành hầu hết tâm sức của mình để ghi lại những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam và đặc biệt là về thảm họa chất độc da cam do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam.

Nhà báo Nakamura có nhiều kỷ niệm với TTXVN và đặc biệt ấn tượng về sự hỗ trợ quả cảm của phóng viên TTXVN dành cho ông trong chuyến tác nghiệp tại Lạng Sơn vào năm 1979.

Chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình hợp tác hoặc theo dõi hoạt động của TTXVN trong thời gian làm báo tại Việt Nam, nhà báo Nakamura cho biết trong những năm 1960-1970, các nhà báo của TTXVN hoạt động trong điều kiện vô cùng nguy hiểm khi Mỹ liên tục tiến hành các đợt ném bom vào miền Bắc.

Thế nhưng, bất chấp những nguy hiểm đó, các phóng viên của TTXVN còn đến cả Thông tấn xã Giải phóng (GPA) ở miền Nam để truyền đi những thông tin chân thực về cuộc đấu tranh đầy cam go và vạch trần những tội ác do quân đội Mỹ khi đó gây ra. Các bài viết của các nhà báo TTXVN đã gây được tiếng vang lớn.

Phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 trên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. (Nguồn: TTXVN)

Nhà báo Nakamura nhớ lại, trong bối cảnh khó khăn của thời chiến, các nhà báo TTXVN vẫn rất coi trọng việc hỗ trợ báo chí quốc tế và ông đã vô cùng ấn tượng trước sự giúp đỡ tận tâm của đội ngũ phóng viên TTXVN dành cho những phóng viên nước ngoài đến Việt Nam tham gia tác nghiệp chỉ trong thời gian ngắn.

Một ví dụ điển hình mà nhà báo Nakamura không thể nào quên là khi ông được đồng nghiệp Bùi Thanh, một nhà báo của TTXVN, dũng cảm bảo vệ ông trong một cuộc ném bom của quân đội Mỹ.

Nhà báo Nhật Bản nhớ lại, vào cuối những năm 1960, các cơ quan truyền thông Nhật Bản luôn tìm kiếm tin tức từ Việt Nam và ưu tiên nhận thông tin từ Cơ quan Báo chí Nhật Bản (JPS), đơn vị nhận điện tín của TTXVN tại Tokyo.

Ở thời điểm đó, Nhật Bản chủ yếu nhận được thông tin từ Mỹ nên câu hỏi "Vì sao mà một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại có thể chiến đấu với cường quốc quân sự lớn nhất thế giới" luôn là một điều bí ẩn.

Nhưng không chỉ trong thời chiến, sang thời kỳ hòa bình, đổi mới và xây dựng, vai trò của báo chí cũng rất quan trọng ở Việt Nam. Ông Nakamura cho rằng nhiều ý tưởng phát triển mới đã được đưa ra nhờ thông tin từ hệ thống các cơ quan thường trú của TTXVN trên khắp cả nước. Chính việc đưa tin trung thực là nguồn sức mạnh để biến những khó khăn thành hy vọng.

Cũng theo nhà báo kỳ cựu của Nhật Bản, TTXVN luôn duy trì cung cấp các thông tin chính xác và khách quan, góp phần vào sự tiến bộ của đất nước và đảm bảo đúng vai trò của một cơ quan thông tấn nhà nước.

Trong những năm gần đây, TTXVN tích cực đổi mới và sáng tạo trong công tác thông tin, đặc biệt trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông số. Theo ông, việc sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bao gồm cả công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có thể sẽ đưa đến những sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin của TTXVN. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sử dụng hiệu quả và kiểm soát các công nghệ này.

Về các hoạt động hợp tác quốc tế, nhà báo Nakamura cho rằng TTXVN luôn duy trì quan hệ tốt với các đối tác quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

Theo ông, "tính tự chủ" này được duy trì từ trong thời kỳ chiến tranh cho đến nay và sẽ là chìa khóa quan trọng nhất. Theo ông, nếu nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam cũng như việc Việt Nam đã trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ..., các nỗ lực ngoại giao hòa bình luôn mang lại hiệu quả hơn so với đối đầu vũ trang.

Trong tiến trình đó, vai trò của TTXVN trong việc cung cấp các thông tin chính xác có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. (Ảnh: VNTTX)

Ông Nakamura nhấn mạnh việc cung cấp các thông tin chính xác có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân dân và đất nước, thậm chí có thể quyết định vận mệnh của cả dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới, việc đưa tin khách quan, dựa trên sự thật không chỉ quan trọng đối với hòa bình và an ninh của riêng Việt Nam mà còn là yếu tố then chốt đối với hòa bình và an ninh chung của toàn cầu.

Cuối cuộc phỏng vấn, nhà báo Nakamura bày tỏ tin tưởng các nhà báo hiện nay cần học hỏi tinh thần quyết tâm và sự dũng cảm của các phóng viên TTXVN trước đây trong thời chiến cũng như luôn nêu cao tinh thần mạnh dạn tiếp thu công nghệ và kỹ năng tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới./.

