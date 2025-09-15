Chính thức công bố với thế giới bằng ba thứ tiếng Việt-Pháp-Anh về sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, bản tin ngày 15/9/1945 của Thông tấn xã Việt Nam đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, bước ngoặt vĩ đại không chỉ với Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn với phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới.

Sản phẩm đa phương tiện “80 năm đồng hành cùng dân tộc trong dòng chảy lịch sử” (https://www.vietnamplus.vn/special/80-nam-thong-tan-xa/) của Báo Điện tử VietnamPlus là bức tranh toàn cảnh về hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025).

Độc giả có thể trải nghiệm những tư liệu vô giá của Thông tấn xã Việt Nam bằng cách xoay – vuốt – chạm, kéo chuột trên nền tảng mobile và desktop.

Thông tấn xã Việt Nam đã ghi những dấu ấn trong trang sử hào hùng đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ đất nước, cũng như trong nền báo chí Việt Nam, trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia hiện đại.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, có gần 260 phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật của Thông tấn xã Việt Nam đã anh dũng hy sinh.

Thông tấn xã Việt Nam là điểm tựa tin cậy trên mặt trận thông tin đối ngoại, đóng vai trò nòng cốt trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực, sinh động và có chiều sâu.

Trong con mắt bạn bè quốc tế, Thông tấn xã Việt Nam là biểu tượng đẹp của tình đoàn kết và hữu nghị. Nếu như trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Thông tấn xã Việt Nam từng là “một cửa sổ nhỏ mở ra thế giới," thì ngày nay, cơ quan báo chí này đã trở thành “một không gian số lớn”, chuyển mình mạnh mẽ bằng các công nghệ báo chí hiện đại, kết nối Việt Nam với tất cả các châu lục và được theo dõi từ khắp nơi trên thế giới.

Đây chính là sự phát triển vượt bậc mà Thông tấn xã Việt Nam đạt được thông qua sự nỗ lực không ngừng, tinh thần cống hiến, cùng những chính sách thông tin hiệu quả, phản ánh trung thực thực tiễn trong nước cũng như các vấn đề quốc tế./.