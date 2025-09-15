Chính trị

Thông tấn xã Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống.

Ngày 14/9/2025, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945- 15/9/2025).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam do có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn; tham quan không gian trưng bày “Thông tấn xã Việt Nam: 80 năm đồng hành cùng đất nước” và ghi Sổ vàng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam./.

