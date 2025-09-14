80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Biểu tượng đẹp của tình đoàn kết và hữu nghị

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam, 15/9/1945-15/9/2025), nhà báo Luis Manuel Arce Isaac - phóng viên chiến trường kỳ cựu của hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina, đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về vai trò và vị thế của Thông tấn xã Việt Nam trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, ông Luis Manuel Arce Isaac bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Thông tấn xã Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những hãng thông tấn tiên tiến và hiện đại hàng đầu thế giới. So sánh với những năm tháng tác nghiệp cùng các đồng nghiệp Thông tấn xã Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, ông cho biết rất mong có thể chứng kiến sự thay đổi đó một cách trực quan.

Theo ông, sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ phóng viên, đặc biệt là các nhà báo trẻ của Thông tấn xã Việt Nam hiện nay, là điều khiến các cựu phóng viên chiến trường như ông cảm thấy ấn tượng và tự hào.

Nhà báo Luis Manuel Arce Isaac khẳng định vai trò lịch sử của Thông tấn xã Việt Nam xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh trong suốt chiều dài phát triển và sẽ tiếp tục được khẳng định trong tương lai. Theo ông, Thông tấn xã Việt Nam là công cụ thông tin thiết yếu, giúp thế giới hiểu một cách đáng tin cậy về hành trình mà Việt Nam đã trải qua kể từ thế kỷ trước.

Ông cho rằng nếu như trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Thông tấn xã Việt Nam từng là “một cửa sổ nhỏ mở ra thế giới," thì ngày nay, cơ quan báo chí này đã trở thành “một không gian lớn” kết nối Việt Nam với tất cả các châu lục và được theo dõi từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là sự phát triển vượt bậc mà Thông tấn xã Việt Nam đạt được thông qua sự nỗ lực không ngừng, tinh thần cống hiến, cùng những chính sách thông tin hiệu quả, phản ánh trung thực thực tiễn trong nước cũng như các vấn đề quốc tế.

Nhà báo Luis Manuel Arce Isaac đánh giá cao chiến lược thông tin đối ngoại và mối quan hệ hợp tác rộng khắp của Thông tấn xã Việt Nam với các cơ quan báo chí trên toàn thế giới. Theo ông, những hợp đồng và thỏa thuận hợp tác mà Thông tấn xã Việt Nam ký kết với các hãng thông tấn ở khắp các châu lục, trong đó có Cuba, là minh chứng cho sự uy tín, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần hợp tác bền vững.

Đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Prensa Latina, nhà báo Luis Manuel Arce Isaac, cho rằng đây là một biểu tượng đẹp của tình đoàn kết và hữu nghị giữa các nhà báo cách mạng, giữa những người yêu nước.

Ông khẳng định đây là một trong những mối quan hệ hợp tác bền chặt nhất giữa các hãng thông tấn quốc tế trên thế giới. Kết thúc chia sẻ, ông nhấn mạnh: “Xin chúc mừng tình anh em vĩnh cửu này!”./.

