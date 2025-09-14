80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Chung sức cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN (15/9/1945-15/9/2025), các đơn vị trong ngành ra sức thi đua, xây dựng các công trình, dự án, triển khai nhiều hoạt động…, chung sức cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của TTXVN.

TTXVN tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 80 năm Quốc khánh

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” khu trưng bày của TTXVN (gần cửa H8) giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.

Khu trưng bày phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực trong hệ thống báo chí truyền thông của đất nước, cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nêu rõ không gian trưng bày của TTXVN tái hiện chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước thông qua những bản tin, hình ảnh và hiện vật độc đáo. Những hình ảnh đó khẳng định vai trò nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực, từ thời kháng chiến đến công cuộc kiến thiết đất nước và hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, giàu bản sắc, hạnh phúc.

Mang thông điệp “Nguồn tin chính thống-Dòng tin chủ lực,” khu trưng bày của TTXVN được thiết kế, giới thiệu phong phú các thông tin, hình ảnh, tư liệu, hiện vật… theo dòng chảy lịch sử, đưa khách tham quan qua từng giai đoạn hình thành, phát triển và định hướng tương lai của Cơ quan Thông tấn quốc gia với 4 phần: “TTXVN trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình”; “Kiến tạo để dân giàu-nước mạnh-hạnh phúc-phồn vinh (1976-2000)”; “Vươn xa trong kỷ nguyên công nghệ-hội nhập-phát triển bền vững (2001-2025)”; giới thiệu hoạt động đối ngoại rộng mở của TTXVN với sự hiện diện của mạng lưới phóng viên thường trú TTXVN tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trong nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, cùng quan hệ hợp tác rộng mở của TTXVN với hơn 40 hãng thông tấn, tổ chức báo chí lớn trên khắp thế giới.

Tiếp nhận hiện vật của các phóng viên chiến trường

Ngày 12/9, Liên chi hội nhà báo TTXVN và Ban biên tập Ảnh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của phóng viên chiến trường - những tác giả vinh dự có tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Bà Nguyễn Thị Sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN tiếp nhận hiện vật từ Nhà báo Trần Tuấn. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN Nguyễn Thị Sự nhấn mạnh: TTXVN trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của các phóng viên chiến trường, thân nhân, gia đình các phóng viên chiến trường đã trao tặng nhiều hiện vật, tư liệu quý giá. Đây không chỉ là thành quả, niềm vinh dự to lớn của cá nhân tác giả, những nhà báo thông tấn đã dũng cảm dấn thân, chịu nhiều gian khổ khi tác nghiệp trên các chiến trường, còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, sự đóng góp của TTXVN và Báo chí Cách mạng.

Những tư liệu này sẽ được lưu giữ, bảo quản tại phòng Truyền thống và kho tư liệu ảnh của TTXVN; sẽ được tiếp tục phát huy giá trị để phục vụ hiệu quả công tác thông tin, giáo dục truyền thống của TTXVN.

Hơn 2.200 lượt dự thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống TTXVN

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website: https://thitructuyen.vnanet.vn/tim-hieu-80-nam-ttxvn, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm truyền thống TTXVN” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo viên chức, người lao động TTXVN với hơn 2.200 lượt dự thi. Trong đó, có 18 bài trả lời đúng 20 câu hỏi, đặc biệt có bài dự thi trả lời đúng 20 câu hỏi với thời gian kỷ lục 52 giây. Cuộc thi diễn ra trong ba tuần từ 18/8 đến ngày 9/9; mỗi tuần thi đều có hệ thống giải thưởng riêng.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải tập thể, 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và 3 giải dành cho người dự thi ngoài cơ quan. Trong đó, giải Tập thể được trao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại (Vinadataxa) với số lượt dự thi nhiều nhất (619 lượt và có tới 19 cá nhân đoạt giải thưởng).

Khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã tại Tuyên Quang

Ngày 22/8, tại thôn Trung Long, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, TTXVN tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1952-1954.

Tại đây, ngày 4/3/1952, cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và căn dặn ân cần. Đặc biệt, vào đầu hè năm 1954, khi tiếp nhận bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã gửi gắm lời dặn qua đồng chí giao liên Nguyễn Tiến Lực: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi.”

Lời dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam, được các thế hệ người làm báo TTXVN khắc ghi và thực hiện. Tại Khu di tích, hình ảnh “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” cùng dòng chữ thiêng liêng trên tấm bia kỷ niệm đã tạo nên một không gian ý nghĩa, gắn kết truyền thống lịch sử với niềm tự hào nghề nghiệp.

Nhiều năm qua, Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã tại thôn Trung Long, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) luôn được chăm sóc, trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của TTXVN.

Trưng bày gắn với các dấu mốc phát triển kỹ thuật của TTXVN

Ngày 8/9, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn tổ chức trưng bày một số hiện vật và bức ảnh gắn liền với các dấu mốc phát triển kỹ thuật của TTXVN trong suốt 80 năm qua.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Trung tâm Kỹ thuật đã tổ chức sưu tầm hiện vật trong hơn một năm với hàng trăm hiện vật được thu thập, lưu trữ, trong đó có hơn 30 hiện vật được trưng bày.

Tại “Không gian truyền thống Kỹ thuật thông tấn,” Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật (Trực thuộc Đoàn thanh niên TTXVN) cũng đã ứng dụng công nghệ AI để xây dựng một “trợ lý ảo" tương tác bằng giọng nói và hình ảnh, giúp giới thiệu một cách sinh động, hấp dẫn về không gian trưng bày và các dấu mốc phát triển kỹ thuật của TTXVN.

Triển lãm ảnh trực tuyến "Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới"

Chi đoàn Ban biên tập Ảnh (Đoàn thanh niên TTXVN) thực hiện triển lãm ảnh trực tuyến "Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới."

Triển lãm trực tuyến tập hợp 80 bức ảnh giới thiệu về các dấu mốc lịch sử và thành tựu của TTXVN trong kỷ nguyên vươn mình, cùng hành trình tác nghiệp của nhà báo, phóng viên TTXVN trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc. Bằng cách quét mã QR, độc giả có thể trực tiếp xem và tìm hiểu thông tin về triển lãm trên các thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi…

Với truyền thống 80 năm đồng hành cùng dân tộc, TTXVN hôm nay đang vững bước tiến vào kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số.

Không ngừng đổi mới nội dung, hiện đại hóa phương thức, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển đội ngũ báo chí chuyên nghiệp, TTXVN khẳng định vai trò trung tâm thông tin quốc gia, là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên hành trình mới, các thế hệ cán bộ, phóng viên TTXVN tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả: Lan tỏa thông tin chân thực, nuôi dưỡng niềm tin, bồi đắp khát vọng phát triển, đồng hành cùng đất nước vươn tới tương lai tươi sáng.

Sôi nổi giao lưu thể thao

Hoạt động Giao lưu thể thao với chủ đề “Vui khỏe-Lan tỏa-Gắn kết” thu hút gần 400 vận động viên của 13 đội, tham gia thi đấu 5 bộ môn gồm: Bóng đá 7 người, kéo co, quần vợt, bóng bàn và cầu lông.

Các đội thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau hơn hai tuần thi đấu sôi nổi, giao lưu thể thao đã thành công tốt đẹp và tìm ra những vận động viên xuất sắc. Các vận động viên không chuyên đã thi đấu hết mình, mang đến những trận đấu kịch tính với nhiều pha trình diễn đẹp mắt, chất lượng chuyên môn cao. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tính giao lưu, đoàn kết cho các đơn vị, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho công đoàn viên.

Ngày 12/9, Văn phòng TTXVN phối hợp với các Câu lạc bộ thể thao của ngành tổ chức Lễ tổng kết và trao các giải thưởng của hoạt động Giao lưu thể thao năm 2025./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam Sáng 14/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam.