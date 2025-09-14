Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:

"Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương,

Thưa các nhà báo lão thành và tập thể những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ,

Thưa các vị đại biểu và các vị khách quốc tế,

Hôm nay, chúng ta vẫn đang trào dâng cảm xúc hào hùng, thiêng liêng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi rất vui mừng có mặt tại Trung tâm Thông tấn quốc gia dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan thông tấn quốc gia, Cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ, cùng thân nhân các nhà báo-liệt sĩ, các nhà báo-thương binh, lời chúc mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân quý nhất.

Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh - lần thứ ba.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thưa các đồng chí và các bạn,

Cách đây 80 năm, ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã, danh xưng do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, đã tự hào phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, thông báo với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ mốc son lịch sử đó, Thông tấn xã Việt Nam đã mang trên mình sứ mệnh cao cả là cơ quan cung cấp thông tin nguồn chính thức của Đảng và Nhà nước tới các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước; thực hiện nhiệm vụ chiến lược cung cấp thông tin tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách.

Từ những ngày đầu khi lực lượng còn non trẻ, trang thiết bị còn thô sơ nhưng được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đội ngũ những người làm báo Thông tấn với lòng yêu nước và nhiệt huyết của người cầm bút đã không ngừng học hỏi, vươn lên, chấp nhận hy sinh, gian khổ để có mặt nơi tuyến đầu, đóng góp cho sự thành công của Cách mạng.

Cũng chính những năm tháng gian khổ đó đã hun đúc và làm nên bản lĩnh và giá trị cốt lõi của những người làm báo Thông tấn.

Trong thời kỳ kháng chiến, hàng trăm phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Việt Nam Thông tấn xã đã xung phong ra tiền tuyến, có mặt trên khắp các mặt trận, để có những dòng tin, bức ảnh phản ánh chân thực tinh thần, ý chí, quyết tâm kháng chiến của quân và dân ta; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và những chiến thắng vang dội dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.

Năm 1960, Thông tấn xã Giải phóng được thành lập với nhiệm vụ là cơ quan phát ngôn và thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong 15 năm hoạt động, với sự chi viện từ Việt Nam Thông tấn xã và sự chỉ đạo của Trung ương, các phóng viên Thông tấn xã Giải phóng đã vô cùng anh dũng, ngoan cường, đội mưa bom bão đạn, có mặt tại những nơi ác liệt nhất của cuộc chiến để vừa thực hiện sứ mệnh thông tin, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu như những người chiến sỹ, trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, mạnh mẽ, góp phần cực kỳ quan trọng làm nên những chiến công chói lọi của dân tộc ta đi tới ngày thống nhất đất nước.

Sau khi Nam-Bắc sum họp một nhà, ngày 24/5/1976, Việt Nam Thông tấn xã cùng Thông tấn xã Giải phóng, người anh em "tuy hai mà một", đã chính thức hợp nhất, đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của ngành Thông tấn.

Có thể đánh giá ngắn gọn về vai trò của Việt Nam Thông tấn xã ở miền Bắc và Thông tấn xã Giải phóng ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến ở 3 nhiệm vụ đặc biệt: Đó là các đồng chí đã chiến đấu như những người lính trên tuyến đầu; làm nhiệm vụ cung cấp thông tin chiến lược phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trực tiếp đưa tin từ chiến trường, từ bàn đàm phán đến với hệ thống báo chí trong và ngoài nước.

Để ghi lại lịch sử hào hùng của đất nước trong các cuộc chiến, gần 260 nhà báo, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh, nhiều người để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhiều người mang bệnh tật do phơi nhiễm chất độc hoá học và đến nay bản thân nhiều nhà báo chiến trường và con cháu vẫn mang trong mình nỗi đau của chiến tranh. Đó là minh chứng về bản lĩnh, lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh quên mình của những nhà báo cách mạng, vì sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong giai đoạn xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan thông tin chiến lược, cơ quan báo chí chủ lực trong hệ thống truyền thông quốc gia. Nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn tin cậy, kịp thời; là dòng thông tin chính thống, chủ lưu để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những người làm báo Thông tấn luôn ở tuyến đầu trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bám sát tình hình trong nước và thế giới, cung cấp thông tin báo cáo tham khảo kịp thời, góp phần để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những quyết sách phù hợp cho sự phát triển của đất nước phù hợp với xu thế vận hành của thế giới.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, Thông tấn xã Việt Nam đóng vai trò chủ công về thông tin đối ngoại. Từ những bản tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài, đến nay Thông tấn xã Việt Nam đã có 3 sản phẩm thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia cùng nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại khác, góp phần đưa đường lối, chính sách và hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ tới cộng đồng bạn bè quốc tế.

Các đồng chí đã và đang giữ gìn, đồng thời không ngừng làm giàu thêm kho tư liệu ảnh quý giá của quốc gia. Trong thời gian qua, kho tư liệu ảnh này đã được các đồng chí khai thác rất hiệu quả phục vụ các hoạt động đối ngoại và các sự kiện quan trọng của đất nước. Thông tấn xã Việt Nam cũng rất sáng tạo, chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn, ký kết các thoả thuận nghiệp vụ với các đối tác quốc tế đã góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thông tấn xã Việt Nam cũng là cơ quan báo chí tiên phong trong chuyển đổi số. Như trong báo cáo của các đồng chí, hiện Thông tấn xã Việt Nam cung cấp các loại hình thông tin, trong đó có các sản phẩm báo chí số, báo chí dữ liệu, được đăng phát rộng rãi trên đa nền tảng, góp phần định hướng dư luận xã hội. Việc ra mắt chuyên trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ngày hôm nay là một minh chứng về sự nỗ lực không ngừng của các đồng chí để thông tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước, phục vụ hiệu quả hệ thống báo chí truyền thông và đông đảo quần chúng nhân dân.

Với những kết quả đó, Thông tấn xã Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Hai danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập. Nhiều phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước với những tác phẩm ảnh có giá trị lịch sử, có sức ảnh hưởng lớn, trường tồn với thời gian.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) do có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi đặc biệt biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Kỷ nguyên mới đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc. Cuộc cách mạng về tư duy, về thể chế, về tổ chức bộ máy đang diễn ra mạnh mẽ, tạo nguồn động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Thế giới cũng đang biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của Việt Nam. Cuộc cách mạng về truyền thông với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và những hình thức lan tỏa thông tin chưa từng có trong lịch sử đang mang lại những cơ hội, song cũng đặt ra những thách thức lớn không chỉ đối với các cơ quan báo chí mà cả với sự ổn định của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình mới, Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng. Các đồng chí cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin; phân tích toàn diện, đánh giá và dự báo tình hình một cách chính xác, kịp thời; cung cấp các bản tin báo cáo có giá trị, thậm chí tham mưu, đề xuất, kiến nghị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân. Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các đồng chí cần nắm chắc 5 định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Để làm tốt được yêu cầu này, các đồng chí cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Thứ hai, trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, các đồng chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Trong tác nghiệp, các đồng chí cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, các đồng chí phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin “giả”, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Thứ ba, Thông tấn xã Việt Nam cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để Thông tấn xã Việt Nam phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

Thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước. Các đồng chí cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, các đồng chí cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, thế giới về với nhân dân Việt Nam.

Thứ năm, các đồng chí cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt. Đồng thời, Thông tấn xã Việt Nam cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của Thông tấn xã Việt Nam. Các đồng chí cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Lịch sử 80 năm qua đã chứng minh rằng ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào - chiến tranh hay hòa bình - những người làm báo thông tấn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các bức ảnh trưng bày hôm nay trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm dù chỉ là một phần rất nhỏ của kho tư liệu ảnh phong phú của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng đã phản ánh chân thực các giá trị đó.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các nhà báo lão thành, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)