Amazon sẽ hỗ trợ Việt Nam trở thành cứ điểm xuất khẩu qua TMĐT của Đông Nam Á

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của Amazon, Tập đoàn có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Amazon trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực kết nối, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, xem đây là động lực then chốt cho công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Để đạt được mục tiêu phát triển hai con số trong thời gian tới, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đóng vai trò then chốt.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Amazon tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên con đường phát triển thời gian tới, đề nghị Amazon mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để tăng cường sản xuất, phát triển sản phẩm trong hệ sinh thái Amazon tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Amazon hợp tác, đầu tư kinh doanh lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của thị trường thương mại điện tử và hệ sinh thái khoa học công nghệ của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Susan Pointer gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với người dân Việt Nam thời gian qua.

Lãnh đạo Amazon đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm 2025, nhất là về cải cách bộ máy hành chính, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Tập đoàn Amazon khẳng định, thời gian qua, Tập đoàn có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam xuất khẩu ra toàn cầu.

Trong 12 tháng qua, số lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam bán ra trên Amazon toàn cầu tăng 35%. Đến nay, có hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu và phát triển kinh doanh toàn cầu qua Amazon.

Tập đoàn khẳng định sẽ hợp tác lâu dài với phía Việt Nam; hỗ trợ nâng tầm sản phẩm Made in Việt Nam, hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu qua thương mại điện tử ở Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của Tập đoàn Amazon Susan Pointer. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tập đoàn cũng cho biết, vừa qua, Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade - Bộ Công Thương) đã ký kết hợp tác chiến lược triển khai chương trình "Thương hiệu Việt tăng trưởng toàn cầu" với 2 mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo toàn diện và chứng nhận xuất khẩu trực tuyến cho 1.000 doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời hỗ trợ các thương hiệu quốc gia tăng cường hiện diện quốc tế thông qua thương mại điện tử với Amazon.

Đại diện Amazon bày tỏ mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng linh kiện điện tử và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn.

Amazon cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ số, dữ liệu và AI, coi đây là yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Cảm ơn những chia sẻ của Tập đoàn Amazon, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Amazon thời gian qua. Tập đoàn có khoảng 1,5 triệu nhân viên trên toàn cầu, doanh thu năm 2024 đạt 638 tỷ USD.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao...

Chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực công nghệ qua những cơ chế linh hoạt, minh bạch, khuyến khích sự sáng tạo và hợp tác, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn việc Amazon sẽ hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành cứ điểm xuất khẩu qua thương mại điện tử của khu vực./.

