TTXVN: Hành trình 80 năm ghi dấu ấn nổi bật trong nền báo chí Việt Nam

Từ một cơ quan thông tin được thành lập giữa lúc nước nhà bước vào cuộc chiến tranh giữ nước, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã không ngừng phát triển, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong hành trình 80 năm thành lập và phát triển (1945-2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã ghi lại những dấu ấn và những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia hiện đại với đủ các loại hình thông tin, một hãng thông tấn uy tín trong khu vực và quốc tế; cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền đối nội, đối ngoại; xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đứng trước kỷ nguyên công nghệ, hội nhập và sáng tạo, TTXVN tiếp tục sứ mệnh của mình, khẳng định vai trò, vị trí chủ lực trong nền báo chí cách mạng Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Xung kích trên mặt trận thông tin thời chiến

TTXVN ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngày 15/9/1945, chỉ 13 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, TTXVN (lúc này là Việt Nam Thông tấn xã - VNTTX) đã phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử bằng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Anh, thông báo sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và danh sách Chính phủ lâm thời.

Đây chính là bản tin đầu tiên của TTXVN, đánh dấu sự kiện quan trọng: Việt Nam chính thức có một cơ quan thông tấn nhà nước, thực hiện sứ mệnh truyền tải tiếng nói của quốc gia. Từ thời khắc đó, TTXVN không chỉ là một tổ chức báo chí, mà còn là một cơ quan thông tin chiến lược, đồng hành cùng đất nước trong mọi bước ngoặt lịch sử.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong các cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, đội ngũ cán bộ, phóng viên, cán bộ kỹ thuật của VNTTX không chỉ là những nhà báo mà còn là những chiến sỹ thực thụ.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi”, họ có mặt trên mọi chiến trường, vừa tham gia chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ ghi lại những dòng tin, hình ảnh lịch sử để cung cấp cho Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan truyền thông.

Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá.

Ngày 19/12/1946, TTXVN phát đi toàn quốc và thế giới tin thực dân Pháp bội ước, gây lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, TTXVN đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ với 21 lần di chuyển địa điểm để tránh sự lùng sục, phát hiện của địch, bảo đảm thông tin phục vụ cho Ðảng và Bác Hồ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam và thông tin về sự kiện tướng Pháp De Castries cùng toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống được TTXVN phát đi trong các ngày 7, 8 và 9/5/1954 đã gây chấn động dư luận trong nước và thế giới.

Ngày 15/10/1954, tức chỉ 5 ngày sau khi Thủ đô Hà Nội giải phóng, Thông tấn xã Việt Nam cho ra mắt tờ Báo Ảnh Việt Nam. Đây là tờ báo thông tin đối ngoại chính thức bằng hình ảnh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam.

Ngay ở bìa 1 số xuất bản đầu tiên từ 60 năm trước là hình ảnh anh Vệ Quốc đoàn vào giải phóng Thủ đô bế trên tay một em bé. Bức ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa của nhà nhiếp ảnh quân đội Bùi Duy Ly đã thể hiện khát vọng hòa bình, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã phải trải qua những năm dài chiến tranh chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc.

Với tên gọi của những số xuất bản thời kỳ đầu là "Hình ảnh Việt Nam," trong suốt hành trình 60 năm qua, Báo Ảnh Việt Nam luôn như một cuốn biên niên sử bằng ảnh khắc họa chân thực và sinh động chân dung đất nước và con người Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa ở miền Bắc, TTXVN đã không bỏ sót một sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng nào, kể cả khi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất. Phóng viên của TTXVN đã có mặt ở những địa bàn nóng bỏng, gian khổ nhất để ghi lại những hình ảnh chiến đấu dũng cảm, hào hùng của quân và dân ta.

Không một chiến trường, không một hướng tiến công, không một địa bàn chiến đấu nào vắng mặt phóng viên của TTXVN. Nhiều tấm ảnh, bản tin của TTXVN đã trở thành những nhân chứng lịch sử.

Không chỉ “bám sát chiến trường”, các phóng viên TTXVN còn “bám sát Nhân dân.” Các phóng viên đã đi sâu vào đời sống của đồng bào vùng giải phóng, vào từng làng kháng chiến. Những bản tin ngắn nhưng giàu cảm xúc, những bức ảnh đen trắng khắc họa gương mặt em bé sơ tán, cụ già đi dân công, học sinh học chữ bên hầm trú ẩn… đã làm lay động lòng người, vừa như tài liệu lịch sử sống động, vừa là vũ khí tinh thần sắc bén cổ vũ toàn dân chiến đấu và chiến thắng.

Góp phần vào năm tháng lịch sử hào hùng của TTXVN trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nói tới vị trí, vai trò của Thông tấn xã Giải phóng - cánh tay nối dài của VNTTX ở miền Nam. Trong 15 năm hoạt động (1960-1975), Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) cùng với VNTTX luôn sát cánh bên nhau trong từng trận đánh để có những dòng tin, bức ảnh phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến cũng như tinh thần yêu nước của các chiến sỹ giải phóng quân và đồng bào miền Nam.

Gần 260 cán bộ, phóng viên, nhân viên của TTXVN đã anh dũng hy sinh; nhiều người để lại một phần thân thể ở chiến trường và không ít người mang trong mình bệnh tật do phơi nhiễm chất độc hoá học. Đây là một con số không nhỏ đối với một cơ quan báo chí, thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến và tấm lòng tận hiến của những người làm báo cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TTXVN còn là đơn vị chủ lực thông tin về hai phái đoàn của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đấu tranh ngoại giao với phái đoàn của Mỹ và của ngụy quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris về Việt Nam; qua đó, phục vụ đắc lực công việc đàm phán, đồng thời tạo dư luận đồng tình trong nước và quốc tế, cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975.

Xe tăng quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975, đánh dấu mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam).

Trong ngày 30/4/1975, TTXVN vinh dự, tự hào phát đi những dòng tin, bức ảnh lịch sử về thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, non sông về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

Những đóng góp của TTXVN trong thời chiến đã góp phần xây dựng nên một “nền báo chí chiến trường kiểu mẫu”, vừa gan góc, vừa nhân văn, vừa giàu chất sử thi, vừa gần gũi hơi thở đời sống Nhân dân.

Những cú đột phá trong làng báo

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, TTXVN đã nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ hòa bình. Không còn bom đạn, nhưng mặt trận thông tin vẫn nóng bỏng và phức tạp trong bối cảnh đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ngay từ những năm đầu sau năm 1975, TTXVN đã tập trung xây dựng lại tổ chức bộ máy, mở rộng mạng lưới phóng viên thường trú trong nước và quốc tế, chuyển đổi phương thức tác nghiệp từ thủ công sang hiện đại... Từng dòng tin phát đi không chỉ phản ánh trung thực đời sống Nhân dân, công cuộc tái thiết đất nước, mà còn góp phần khẳng định vị thế, chủ quyền và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn hoàng kim của các tờ báo in TTXVN (2001-2003), lượng phát hành của báo Tin tức và báo Thể thao & Văn hoá lên tới trên 340.000 bản/ngày. Thậm chí, báo Tin tức phát hành cả ngày nghỉ, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

“Sau năm 1975, đất nước thống nhất, nhân dân ta có nhiều nhu cầu, trong đó có nhu cầu được thông tin. Chúng ta đặt ra câu hỏi: TTXVN cần đưa thông tin trực tiếp đến bạn đọc được không? Đấy là một vấn đề và cũng là nhiệm vụ của ngành. Ban lãnh đạo của Thông tấn xã rất nhạy cảm trước sự đổi mới về nhu cầu thông tin và đã nghĩ đến ý tưởng đó,” nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng chia sẻ về ý tưởng cho ra đời các tờ báo của ngành thời kỳ sau Giải phóng.

“Và rồi năm 1982, thời điểm chín muồi đã đến, chúng ta có thể biến ý tưởng ấy thành sản phẩm cụ thể khi TTXVN thực hiện bản tin trực tiếp đầu tiên về Espana’82. Lần đầu tiên hãng thông tấn nhà nước làm các bản tin về một giải bóng đá quốc tế, cung cấp tin nhanh, một điều với người dân có lẽ rất mới và lạ,” ông Hưởng nhấn mạnh.

Một quầy bán báo ở Hà Nội vào thập niên 80 thế kỷ trước và bìa 1 của Tin nhanh Espana 82 của TTXVN.

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, Espana’82 là kỳ World Cup đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Việt Nam, nhưng chưa đầy đủ. Hơn nữa, thời đó không phải nhà ai cũng có TV và mạng lưới toàn cầu World Wide Web (www) thậm chí còn chưa ra đời. Thế nên, bản Tin nhanh của TTXVN thực sự là dấu mốc quan trọng đối với lịch sử báo chí lẫn lịch sử bóng đá Việt Nam, khi không chỉ cung cấp thông tin, mà còn đem tới những khái niệm, kiến thức mới mẻ.

“Lần đầu tiên hãng thông tấn nhà nước làm các bản tin về một giải bóng đá quốc tế, cung cấp tin nhanh, một điều với người dân có lẽ rất mới và lạ”

“Đó là một bước đột phá của báo chí thể thao thời bấy giờ trong việc tiếp cận với thế giới. Thông tin nhanh nhạy trong bối cảnh các phương tiện báo chí khác còn đang nghèo nàn và lạc hậu. Tin nhanh TTXVN, tuần báo Thể thao & Văn hóa là kênh quan trọng để cập nhật thông tin nóng hổi, và còn định hướng đam mê cho nhiều người làm báo thể thao sau này,” bình luận viên Vũ Quang Huy quả quyết.

Theo ông Trần Mai Hưởng, đấy chính là một cuộc thử nghiệm. TTXVN nhận ra rằng xã hội có nhu cầu thông tin rất lớn và chúng ta có thể đáp ứng trực tiếp được, thay vì chỉ đơn giản là thông tin cho các báo, các kênh thông tin trong nước và nước ngoài như đang thực hiện.

Thành công của bản tin Espana’82 là tiền đề để TTXVN cho ra đời tờ Tuần tin Văn hóa thể thao quốc tế (sau này là báo Thể thao & Văn hóa) và năm 1983 là tờ Tuần Tin Tức (sau là báo Tin tức), tiếp đó là tuần tin Khoa học kỹ thuật Kinh tế thế giới (sau là Khoa học & Công nghệ).

Nguyên Tổng giám đốc Lê Quốc Trung cho hay trong giai đoạn hoàng kim của các tờ báo in TTXVN (2001-2003), lượng phát hành của báo Tin tức và báo Thể thao & Văn hóa lên tới trên 340.000 bản/ngày. Thậm chí, báo Tin tức phát hành cả ngày nghỉ, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Nhìn lại thời kỳ sôi nổi ấy, ông Trần Mai Hưởng đánh giá, những thế hệ lãnh đạo của TTXVN đã phải có quyết tâm chính trị rất cao khi cho ra đời những tờ báo có ảnh hưởng lớn đến làng báo chí nước nhà.

“Khi còn sống, nguyên Tổng giám đốc Đỗ Phượng có nói khi chúng ta làm báo Thể Thao & Văn Hóa rồi Báo Tuần Tin tức rồi là Khoa học kỹ thuật Kinh tế thế giới, ranh giới giữa cái đồng ý và không đồng ý của cấp trên chưa được rõ ràng. Lúc đó chúng ta phải đưa những người lãnh đạo ra để ‘đứng mũi chịu sào’, bác Đào Tùng thì phụ trách báo Tuần tin tức, bác Đỗ Phượng phụ trách báo Thể thao & Văn hóa hay bác Nguyễn Đức Giáp phụ trách Khoa học kỹ thuật Kinh tế thế giới.”

“Điều đó thể hiện được quyết tâm chính trị rất cao, vượt qua những cái ranh giới của những ý kiến trái chiều để đạt được mục đích phát triển của mình. Đấy là quyết tâm, dám đặt uy tín của mình vào những cái mới để từ đó tạo ra lòng tin và cái hậu thuẫn cho anh em làm,” ông Trần Mai Hưởng khẳng định.

“Ba ấn phẩm này tiêu biểu cho một sự đột phá về mặt thông tin của ngành chúng ta trong thời kỳ chuẩn bị đổi mới. Tư duy này rất là đúng, thể hiện tầm nhìn và khả năng đổi mới của ban lãnh đạo thời kỳ ấy. Đó là những đổi mới và là những đổi mới thành công.”

Lá cờ đầu trong công cuộc phòng chống tham nhũng

Không chỉ đổi mới về cách thức truyền tải thông tin chính thống đến với bạn đọc, TTXVN còn giương cao cả ngọn cờ chống tiêu cực trong giai đoạn “đêm trước Đổi mới.”

“Ngay từ khi ra số đầu tiên ngày 14/5/1983, Tuần tin tức đã được biết đến như một tờ báo đi đầu trong phong trào chống tham nhũng,” nguyên Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung kể lại với giọng điệu sôi nổi. “Báo đã dần dần tạo dựng được một vị thế vững chắc trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp một tiếng nói đầy trách nhiệm vào sự nghiệp Đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.”

Ngay từ những số báo đầu tiên, Tuần Tin tức đã được bạn đọc mến mộ không chỉ ở những cải tiến phương pháp thể hiện, mà chính ở nội dung mỗi số báo với nhiều tin bài hấp dẫn, góp phần nâng cao kiến thức người đọc; đặc biệt là những phóng sự, điều tra chống tiêu cực gây chấn động công luận.

Các loạt bài điều tra “Vùng than trước ngưỡng cửa báo động,” loạt bài về vụ ông Hà Trọng Hòa, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa thời kỳ đó… là những tác phẩm báo chí gây chấn động đối với công chúng lúc ấy.

Ông Lê Quốc Trung kể ngay sau khi bài viết về vùng than được đăng tải, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã lập tức chỉ đạo kiểm tra và xử lý vụ việc từ thông tin mà Tuần Tin tức đã đưa. Còn ở Thanh Hóa, ông Hà Trọng Hòa thì bị khai trừ khỏi Ban Chấp hành Trung ương, cách chức Bí thư Tỉnh ủy.

Từ đây, rất nhiều người dân đã coi tờ Tuần Tin tức như một địa chỉ đỏ để tìm đến chia sẻ thông tin và đón đọc. Rất nhiều vụ việc sai phạm của nhiều nhân vật, nhiều ngành, nhiều địa phương đã bị đưa lên mặt báo.

“Để làm được những việc này vào lúc đó, phải nói là các phóng viên cực kỳ dũng cảm. Đấu tranh chống tiêu cực ở những cấp thấp đã khó rồi vì bấy giờ nhiều báo chỉ mạnh về việc khen ngợi, ca ngợi thôi, chuyện chống tiêu cực thì không mạnh mẽ lắm,” ông Lê Quốc Trung nhớ lại. “Lên bài với bằng chứng cụ thể, phản ánh được tiêu cực một cách rõ nét lại là một câu chuyện khác. Phải có kỹ năng làm báo rất tốt mới có thể đi vào con đường phóng sự điều tra.”

Không chỉ có đấu tranh chống tiêu cực, tờ Tuần tin tức thời kỳ ấy còn phản ánh những bất cập trong cả cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, làm hạn chế sự phát triển của đất nước. Những thông tin này có đóng góp không nhỏ vào Chỉ thị số 100 về vấn đề khoán trong các hợp tác xã nông nghiệp của Trung ương, sau đó là nghị quyết 10 về hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp (“khoán 10”) trước Đại hội Đảng lần thứ VI.

Hành trình đổi mới và hội nhập

Kể từ sau Đại hội VI của Đảng (1986), khi công cuộc đổi mới được khởi xướng, TTXVN đã trở thành một lực lượng chủ lực về thông tin chính thống, cung cấp tư liệu tin cậy cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Năm 1989, 7 năm sau khi gia nhập Tổ chức các hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) và là thành viên Ban Chấp hành tổ chức này, TTXVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 10.

Tháng 1/1991, Bản tin ảnh Miền núi và Dân tộc ra đời (sau đổi thành báo ảnh Dân tộc và Miền núi).

Ngày 17/6/1991, báo Việt Nam News ra đời. Đây là tờ báo tiếng Anh hằng ngày đầu tiên và cho đến nay vẫn là duy nhất của Việt Nam.

Ngày 9/7/1991, báo Tin tức buổi chiều phát hành số đầu tiên. Năm 1993, Báo Le Courrier du Vietnam, tờ báo tiếng Pháp ra đời.

Trang thông tin điện tử đa phương tiện của TTXVN.

Ngay từ năm 1998 khi Việt Nam mới kết nối mạng internet toàn cầu, TTXVN là một trong những cơ quan báo chí có các trang thông tin điện tử sớm nhất cả nước.

Ngày 20/1/2005, Thể thao & Văn hóa tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ nhất rồi trở thành sự kiện thường niên, nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các nhà chuyên môn, báo giới và đông đảo công chúng.

Tháng 3/2005, Báo Ảnh Việt Nam và Tạp chí Outlook của báo Việt Nam News chính thức được đưa vào hệ thống tư liệu của Liên hợp quốc.

Năm 2008, TTXVN tổ chức Giải ảnh Báo chí Khoảnh khắc vàng. Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng được TTXVN tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của ảnh báo chí Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 13/11/2008, TTXVN chính thức khai trương báo điện tử Vietnam Plus - báo điện tử nhiều ngữ nhất Việt Nam: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Ngày 5/5/2010, VietnamPlus chính thức chạy phiên bản web cho điện thoại di động và trở thành báo điện tử đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trên tất cả các nền tảng - website, mobile và ứng dụng cho điện thoại di động.

Ngày 25/8/2010, khai trương Kênh Truyền hình Thông tấn (VNews) - kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận, đánh dấu một bước tiến mới trên lộ trình phát triển thông tin đa phương tiện của TTXVN.

Ngày 28/9/2010, TTXVN ra mắt phiên bản tiếng Trung trên báo điện tử Vietnam Plus.

Bản tin bằng nhạc rap của VietnamPlus đoạt giải thưởng WAN-IFRA về báo chí sáng tạo cho độc giả trẻ.

Năm 2015, Báo điện tử VietnamPlus được Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) chọn là một trong năm Tòa soạn nhỏ sáng tạo nhất thế giới.

Năm 2017, TTXVN đã khai trương trang thông tin infographics.vn, dẫn đầu xu thế báo chí dữ liệu ở Việt Nam. TTXVN cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm thông tin mới; từng bước thử nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất như đọc tin đa ngữ, dẫn chương trình một số bản tin... và đã mang lại hiệu quả trong thực tiễn.

Năm 2018, Báo điện tử VietnamPlus ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong báo chí.

Thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhận "Giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn" của OANA do Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2016-2019 Aslan Aslanov trao tặng. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tháng 4/2019, TTXVN đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tổ chức các hãng Thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 và vinh dự nhận giải thưởng xuất sắc chất lượng Thông tấn của OANA.

Ngày 3/3/2020, với việc ra mắt phiên bản tiếng Nga, báo điện tử Vietnamplus, hiện được phát hành với 6 ngôn ngữ chính gồm: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, và tiếng Nga, khẳng định vị thế của báo điện tử Đối ngoại quốc gia cung cấp thông tin thời sự bằng nhiều thứ tiếng nhất Việt Nam.

Ngày 9/9/2020, dự án chống tin giả của TTXVN đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Project for News Literacy trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông Digital Châu Á 2020 của WAN-IFRA.

Tờ rơi Nói không với Fake News. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/6/2024, TTXVN khai trương Chuyên trang thông tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” (gọi tắt là Chuyên trang 35), tại địa chỉ https://happyvietnam.vnanet.vn.

Các bản tin thời sự, phân tích, ảnh báo chí, chuyên đề, video của TTXVN không chỉ lan tỏa qua các kênh truyền thống mà còn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng, góp phần định hướng dư luận và phản bác thông tin sai lệch.

Mới đây nhất, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã đoạt hai giải Nhất hạng mục phóng sự ảnh và bài viết Giải thưởng của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) năm 2024.

Giải Nhất ở hạng mục bài viết với tiêu đề “Báu vật truyền đời từ đàn ong rừng” của nhóm tác giả Quỳnh Trang, Bằng Cao, Lương Thu Hương và giải Nhất ở hạng mục phóng sự ảnh với chủ đề “Độc đáo vật cầu nước làng Vân” của tác giả An Thành Đạt.

Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 19 diễn ra từ ngày 18-21/6/2025 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, TTXVN đã lần thứ 5 liên tiếp được bầu là Ủy viên Ban chấp hành OANA nhiệm kỳ 2025-2028.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhận hai giải thưởng OANA. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Hiện nay, TTXVN "là cơ quan thông tấn Quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước; Công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; phản bác, cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc".

TTXVN là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước với trên 60 sản phẩm báo chí bằng các loại hình truyền thông. TTXVN là đơn vị báo chí có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới với hệ thống cơ quan thường trú tại các tỉnh, thành phố và 30 cơ quan thường trú ngoài nước đặt tại tất cả 5 châu lục. Ở đâu có kênh phân phối thông tin, ở đó đều đã có thông tin thông tấn.

Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội, TTXVN đã có mặt ở mọi nơi: từ đô thị đến bản làng vùng sâu, vùng xa; từ những hội nghị quốc tế đến các điểm nóng thiên tai, dịch bệnh... Hình ảnh phóng viên thông tấn tác nghiệp đa năng đã trở nên quen thuộc với bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là phóng viên thường trú ngoài nước.

Đặc biệt, với vai trò chủ lực của cơ quan báo chí đa phương tiện, TTXVN tiếp tục phát triển theo hướng đảm bảo tính định hướng của thông tin, là kênh thông tin chiến lược, tạo được sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đối với các tuyến thông tin trọng điểm, TTXVN đã mở các dòng sự kiện, tạo điểm nhấn thông tin trên các nền tảng truyền thông; xây dựng và nâng cấp các chuyên trang tích hợp các loại hình thông tin như trang tin https://daihoidang.vn; https://baucuquochoi.vn; cập nhật thông tin trên trang https://nvsk.vnanet.vn; https://chinhsachcuocsong.vnanet; tăng cường thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên chuyên trang https://happyvietnam.vnanet.vn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Không dừng lại ở việc thông tin bằng tiếng Việt, TTXVN là một trong những cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ (Anh, Trung, Pháp, Tây Ban Nha và Nga). Qua đó, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới và hội nhập được quảng bá rộng khắp trên thế giới.

TTXVN còn là kho tư liệu ảnh quốc gia lớn nhất với một triệu kiểu phim tư liệu có giá trị, trong đó có hàng vạn kiểu phim gốc về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, hơn 5.000 kiểu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng nghìn kiểu phim về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Kho tư liệu này đã trở thành tài sản quý, đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Khát vọng vươn xa

Sang thế kỷ XXI, TTXVN đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện. Đổi mới phương thức tác nghiệp, tiếp cận các vấn đề của thời cuộc đa chiều, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp, đa dạng hóa các loại thông tin và các nền tảng truyền dẫn phát sóng, mở rộng hợp tác quốc tế được xác định là những mục tiêu phát triển bao trùm của TTXVN trong thời kỳ này.

Với truyền thống kiên cường, tinh thần đổi mới không ngừng và khát vọng vươn xa, TTXVN sẽ tiếp tục phấn đấu khẳng định vị thế là hãng thông tấn chủ lực, cơ quan truyền thông quốc gia, niềm tự hào của nền báo chí Việt Nam. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang

TTXVN đã trở thành một tổ hợp truyền thông hiện đại với đầy đủ các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, truyền hình, ảnh báo chí, podcast và đồ họa, có mặt trên đa nền tảng.

Ngày 17/7/2025, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo TTXVN phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mặt trận tư tưởng của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin, truyền thông, bảo vệ quyền, lợi ích của đất nước, nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh TTXVN là cơ quan thông tin chủ lực, chính thống của Đảng, Nhà nước; do đó phải nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, phản ánh tình hình trung thực, khách quan; góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nắm chắc tình hình, đề xuất giải pháp, không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ; đảm bảo chiến lược liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ TTXVN, những người làm báo TTXVN phát huy truyền thống hào hùng của cơ quan 3 lần Anh hùng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ; đổi mới tư duy, tầm nhìn, sáng tạo trong chương trình, hành động, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân và truyền thống của các thế hệ đi trước đã dựng xây.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chỉ rõ TTXVN phải tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mặt trận tư tưởng của Đảng; thông tin, truyền thông, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ quyền, lợi ích của đất nước, nhân dân; tiên phong trong phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, hòa nhập với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trong đó, thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị - “bộ tứ trụ cột” và tới đây là các Nghị quyết về y tế, văn hóa, giáo dục sẽ được Bộ Chính trị ban hành.

Trong bài viết: “Thông tấn xã Việt Nam: 80 năm xây dựng và phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới,” Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định: “Thế hệ TTXVN hôm nay tự hào về quá khứ hào hùng của lớp cha anh đi trước, tiếp tục ghi dấu trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong xây dựng và phát triển đất nước.

Sự dấn thân của những người làm báo Thông tấn, sự gắn bó mật thiết với nhân dân và địa bàn, tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào quy trình tác nghiệp, kiên định với những giá trị cốt lõi của báo chí đã giúp TTXVN tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao, được xướng tên ở những hạng mục cao nhất trong các giải báo chí quốc gia và quốc tế.

Với truyền thống kiên cường, tinh thần đổi mới không ngừng và khát vọng vươn xa, TTXVN sẽ tiếp tục phấn đấu khẳng định vị thế là hãng thông tấn chủ lực, cơ quan truyền thông quốc gia, niềm tự hào của nền báo chí Việt Nam.”./.

Với những thành tích to lớn và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, TTXVN đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và trao tặng ba danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2001) và 2 danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2005 cho TTXVN và năm 2020 cho TTXGP), cùng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất./.

Trụ sở TTXVN, số 5 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)