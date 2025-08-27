Thông tấn xã Việt Nam: Dòng tin chủ lực - 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Từ những dòng điện báo giữa chiến khu đến mạng lưới thông tin toàn cầu - Thông tấn xã Việt Nam đã viết nên 80 năm lịch sử sống động cùng dân tộc.
Một dòng tin bất tận: Trung thực-Bản lĩnh-Tiên phong. Trailer là lời tri ân, là dấu mốc tự hào và là nhịp đập nối tiếp của lịch sử./.
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục được bầu là thành viên của OANA nhiệm kỳ 2025-2028
Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được bầu là thành viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) nhiệm kỳ 2025-2028. Ban chấp hành khoá mới của OANA có 12 thành viên.
(TTXVN/Vietnam+)