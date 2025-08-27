Chính trị

Thông tấn xã Việt Nam: Dòng tin chủ lực - 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Từ những dòng điện báo giữa chiến khu đến mạng lưới thông tin toàn cầu - Thông tấn xã Việt Nam đã viết nên 80 năm lịch sử sống động cùng dân tộc.

Theo dõi VietnamPlus

Từ những dòng điện báo giữa chiến khu đến mạng lưới thông tin toàn cầu - Thông tấn xã Việt Nam đã viết nên 80 năm lịch sử sống động cùng dân tộc.

Một dòng tin bất tận: Trung thực-Bản lĩnh-Tiên phong. Trailer là lời tri ân, là dấu mốc tự hào và là nhịp đập nối tiếp của lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thông tấn xã Việt Nam #Báo chí #Tin tức