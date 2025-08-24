Thông tấn xã Việt Nam sẵn sàng cho Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước.

Để đảm bảo gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại triển lãm được hoàn thiện tốt nhất, sẵn sàng đón các đại biểu, khách tham quan vào ngày khai mạc Triển lãm, chiều 24/8, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị của TTXVN đã có buổi kiểm tra các hạng mục, nội dung trưng bày.

TTXVN tự hào 80 năm đồng hành cùng đất nước

Trong khuôn khổ Triển lãm, khu trưng bày của TTXVN (gần cửa H8) giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.

Khu trưng bày phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực trong hệ thống báo chí truyền thông của đất nước, Cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Đây cũng là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết: Không gian trưng bày của TTXVN tái hiện chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước thông qua những bản tin, hình ảnh và hiện vật độc đáo.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang trực tiếp chỉ đạo tại khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Qua đó, TTXVN khẳng định vai trò nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực, từ thời kháng chiến đến công cuộc kiến thiết đất nước và hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, giàu bản sắc và hạnh phúc.

“Điểm nhấn của khu trưng bày của TTXVN là quả cầu ở vị trí trung tâm, thể hiện hệ sinh thái thông tin và khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng của TTXVN. Quả cầu được bao phủ bởi với hình ảnh phóng viên trong và ngoài nước, sản phẩm đa phương tiện, đa nền tảng, tiên phong ứng dụng công nghệ số,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chia sẻ.

Mang thông điệp “Nguồn tin chính thống-Dòng tin chủ lực”, khu trưng bày của TTXVN được thiết kế, giới thiệu phong phú các thông tin, hình ảnh, tư liệu, hiện vật… theo dòng chảy lịch sử, đưa khách tham quan qua từng giai đoạn hình thành, phát triển và định hướng tương lai của Cơ quan Thông tấn quốc gia với 4 phần.

Phần thứ nhất có chủ đề: “TTXVN trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình”, là sự khẳng định TTXVN ra đời từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, với sứ mệnh vẻ vang là phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; nêu bật những đóng góp to lớn của TTXVN trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ; tôn vinh và tri ân gần 260 nhà báo liệt sỹ TTXVN đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, để dòng tin thông tấn luôn chảy mãi.

Phần 2 với chủ đề: “Kiến tạo để dân giàu-nước mạnh-hạnh phúc-phồn vinh (1976-2000)”, phản ánh công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước từ trong gian khó; quyết tâm Đổi mới từ Đại hội VI của Đảng; mở cửa, hội nhập và phát triển.

1Khu trưng bày của TTXVN giới thiệu hành trình 80 năm cơ quan thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, với thông điệp “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực”. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đây là thời kỳ TTXVN đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp, thực thi sứ mệnh người thư ký của thời đại.

Đồng thời, TTXVN cũng tự đổi mới, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm và phương thức cung cấp thông tin, cho ra đời hàng loạt sản phẩm phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Phần 3 với chủ đề: “Vươn xa trong kỷ nguyên công nghệ-hội nhập-phát triển bền vững (2001-2025)”, giới thiệu với công chúng hệ sinh thái sản phẩm thông tin phong phú, đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, những nỗ lực của TTXVN trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, quản lý, phân phối thông tin; tinh gọn tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng cơ quan thông tấn quốc gia vững mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Phần 4 giới thiệu hoạt động đối ngoại rộng mở của TTXVN với sự hiện diện của mạng lưới phóng viên thường trú TTXVN tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trong nước và 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tại tất cả các châu lục, cùng quan hệ hợp tác rộng mở của TTXVN với hơn 40 hãng thông tấn, tổ chức báo chí lớn trên khắp thế giới.

Ấn tượng gian trưng bày của TTXVN

Khu trưng bày giới thiệu các ấn phẩm của TTXVN. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đến với khu trưng bày của TTXVN tại triển lãm, khách tham quan được chiêm ngưỡng những hiện vật, bản tin, hình ảnh gắn với những dấu mốc lịch sử của đất nước và của TTXVN.

Đó là Bản tin đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), nay là TTXVN-Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp phát đi toàn thế giới ngày 15/9/1945; Bộ sưu tập Bản tin Trong nước của VNTTX đưa tin về chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 5/1954; tin “Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng” phát ngày 30/4/1975 trên Bản tin đấu tranh thống nhất của VNTTX; bài viết đấu tranh chống tiêu cực trên báo Tuần Tin tức tháng 9/1987 gây tiếng vang trong làng báo và xã hội…

Bên cạnh đó, những bức ảnh đi cùng năm tháng như: Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, ngày 7/5/1954; Người dân Thủ đô hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về, ngày 10/10/1954; Quang cảnh Trung tâm Hội nghị quốc tế Kleber trong buổi lễ ký chính thức Hiệp định Paris về Việt Nam, tháng 1/1973; Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975… góp phần tái hiện chân thực, sống động những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm ảnh báo chí do phóng viên TTXVN thực hiện đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cùng nhiều giải thưởng báo chí trong nước và quốc tế.

Phó trưởng Ban biên tập Ảnh TTXVN Đinh Thị Ngọc Liên chia sẻ: Từ khi nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo ngành, hơn một tháng nay, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Ban phối hợp với các đơn vị để lựa chọn hơn 200 bức ảnh từ hàng triệu bức ảnh, phim trong kho ảnh của TTXVN.

· Các đại biểu tham dự tổng duyệt khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Đây là những tác phẩm được lựa chọn trên danh sách đề cương chọn lọc về những dấu mốc thành tựu của hơn đất nước trong 80 năm, trong đó có sự đồng hành của TTXVN. Những bức ảnh được lựa chọn không chỉ là những tác phẩm ảnh báo chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nội dung mà còn ghi dấu ấn của đội ngũ người làm báo TTXVN.

Gian triển lãm của TTXVN còn có hàng chục hiện vật truyền thống, được tập hợp từ các phòng truyền thống ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam, như: Máy đánh chữ hiệu TIPAS Phó Tổng giám đốc Lê Chân dùng ở Việt Bắc; Máy điện thoại quay tay được VNTTX dùng để trực tiếp liên lạc, báo cáo những tin tức quan trọng với Hồ Chủ tịch, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương (giai đoạn 1950-1973); Máy thu phát 15W - xD6 được Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) sử dụng từ ngày đầu thành lập cho đến khi đất nước thống nhất (1960-1975); Bộ máy ảnh của nhà báo liệt sĩ Bùi Đình Túy (1914-1967), Phó Giám đốc TTXGP…

Tại không gian trưng bày của TTXVN, những sự kiện nổi bật của đất nước, những mốc son tự hào của TTXVN được thể hiện sinh động bằng song ngữ Việt-Anh, qua các hình ảnh, tư liệu, đồ họa, slide ảnh, video clip, các sản phẩm báo chí đặc biệt, báo chí tương tác… cùng hệ thống màn hình led với hiệu ứng visual độc đáo, mới lạ.

Thông tin về mỗi giai đoạn lịch sử sẽ được giới thiệu qua mã QR để khách tham quan dễ dàng truy cập, tiếp cận thông tin, hình ảnh, tư liệu phong phú.

Đặc biệt, đến với gian trưng bày của TTXVN, khách tham quan còn được trải nghiệm Phòng truyền thống ảo, Góc check in 360, tham gia các minigame vui nhộn và ý nghĩa thông qua Cuộc thi tìm hiểu lịch sử…

Dịp này, TTXVN cũng giới thiệu tới độc giả những cuốn sách tiêu biểu do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn và xuất bản; các số báo đặc biệt, cùng các sản phẩm báo chí số tương tác 3D chào mừng Ngày lễ lớn của dân tộc.

Với khối lượng nội dung trưng bày phong phú, đa dạng, kết hợp nhiều yếu tố công nghệ hiện đại, gian trưng bày là kết tinh niềm tự hào của đội ngũ người làm báo TTXVN về tiến trình lịch sử của đất nước, những nỗ lực không ngừng sáng tạo để góp phần vào thành công chung của Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”./.

