Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Sơ đồ, cách thức trải nghiệm

Từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, với chủ đề "80 năm hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc.”

Các nội dung trưng bày nổi bật

Triển lãm tái hiện hành trình 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tôn vinh những thành tựu, những đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Những nội dung chính được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm gồm:

Thành tựu 80 năm - Hành trình phát triển qua các lĩnh vực trọng điểm

- Công nghiệp-Công nghệ;

- Đầu tư-Thương mại;

- Nông nghiệp-Nông thôn;

- An ninh-Quốc phòng và Đối ngoại;

- Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hóa và Con người Việt Nam:

- Trưng bày về Lịch sử 4.000 năm

- Sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc

- Giới thiệu tài nguyên sản vật ba miền và các công trình kiến trúc tiêu biểu

Tương lai và Đổi mới

- Chuyển đổi xanh và Chuyển đổi số - Hành trình phát triển bền vững

- Công nghiệp đặc thù: Công nghiệp hàng không vũ trụ, an ninh, quốc phòng và “12 ngành công nghiệp văn hóa”

Quan hệ quốc tế

Không gian triển lãm dành riêng cho các quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam

Điểm nhất công nghệ

- Trình chiếu 3D mapping

- Thực tế ảo VR

- Ứng dụng công nghệ số AI

Sơ đồ, bố cục triển lãm:

3 phân khu chính:

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy)

Chủ đề: Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: "Việt Nam - Đất nước - Con người"; "95 năm cờ Đảng soi đường"; "Kiến tạo phát triển"; "Tỉnh giàu nước mạnh"; "Đầu tàu kinh tế"; "Khởi nghiệp kiến quốc".

Với chiều cao hơn 56m, đường kính 360m và khối lượng lên tới 24.000 tấn, mái vòm thép đồ sộ của Nhà triển lãm Kim Quy nổi bật giữa nền trời Hà Nội. Đây là mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép đều do Việt Nam sản xuất, được thiết kế lấy cảm hứng từ mai rùa thần Kim Quy - biểu tượng gắn liền với truyền thuyết Cổ Loa.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẵn sàng cho ngày khánh thành 19/8/2025. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề là Hội nhập và phát triển

- Không gian trưng bày chủ đề "Vì tương lai xanh";

- Không gian trưng bày chủ đề "Khát vọng bầu trời";

- Không gian trưng bày chủ đề "Thanh gươm và lá chắn";

- Không gian trưng bày chủ đề "Ngày hội non sông";

- Không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A)

Chủ đề là Hội nhập và Sáng tạo

Bao gồm: Không gian trưng bày chủ đề "Sáng tạo để kiến thiết" và Không gian trưng bày chủ đề "Việt Nam và thế giới."

Hình thức trưng bày

Pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI...

Bố cục trưng bày: Theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; Khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; Khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; Khu quốc tế và khu 12 ngành công nghiệp văn hóa./.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 304.000m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000m2 diện tích triển lãm ngoài trời, thuộc tốp 1 Tổ hợp Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và tốp 10 Tổ hợp Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Không gian bên ngoài Trung tâm Triển lãm đã được khẩn trương hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng như phối cảnh, tiểu cảnh trang trí, hệ thống sân khấu. Tất cả đều được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo trang trọng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước. Ước tính với gần 300 đơn vị tham gia, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc” được đánh giá là một hoạt động mang tầm vóc quốc gia, khắc họa rõ nét thành tựu 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc.