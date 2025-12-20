Bộ sách 'Một tình bạn': Thể nghiệm mới của họa sỹ Việt ở dòng sách tranh

Vài năm trở lại đây, sách tranh của các tác giả Việt đã có nhiều khởi sắc, nhận được nhiều sự chú ý của độc giả trong nước và quốc tế, được các bậc phụ huynh và các em nhỏ nhiệt tình đón nhận.

Nhiều cuốn sách của Nhà xuất bản Kim Đồng được tái bản nhiều lần trong nhiều năm, được bán bản quyền xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, gây chú ý trong nhiều hội chợ sách quốc tế. Nhờ đó, các tác giả sách tranh Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục sáng tác và các tác phẩm cũng ngày càng được trau chuốt hơn.

Bộ sách tranh “Một tình bạn” vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ngày 20/12 tại Hà Nội, mang tới những thể nghiệm sáng tạo độc đáo và mới mẻ xoay quanh chủ đề tình bạn của các tác giả và họa sỹ Việt Nam.

Đây là các ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách "Chữ S diệu kỳ," do Nhà xuất bản Kim Đồng và Sáng kiến Sáng tạo nội dung sách thiếu nhi (The Initiative of Children's Book Creative Content - ICBC) phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và hoạ sỹ minh hoạ Việt Nam.

Tác giả Lã Thanh Hà (phải) chia sẻ về tập thơ mới "Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ." (Ảnh: Thúy Hạnh/Vietnam+)

Bộ sách được ra mắt bạn đọc với 4 cuốn đầu tiên gồm: “Chúng mình là bạn,” “We are friends,” “Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ,” “Hà Nội của tớ.”

Ngay từ khi phát hành và được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt, bộ đôi sách “Chúng mình là bạn” (tiếng Việt) và “We are friends” (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sỹ Cam Anh Ng đã nhận được nhiều sự chú ý. Cuốn sách kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn.

“Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ” là bức tranh thu nhỏ hơn về tình bạn, được gói ghém trong không gian của căn chung cư tập thể cũ, suốt bốn mùa yêu thương. Những câu chuyện ấm áp về tình bạn được kể theo nhịp điệu của thời gian, mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, như một chuyến du hành bất tận của tình bạn và sự sẻ chia.

“Hà Nội của tớ - My Hanoi” là cuốn sách song ngữ Việt-Anh của tác giả Phương Vũ, một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cuốn sách bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, theo chân hai bạn nhỏ trên hành trình làm bạn, độc giả sẽ được ghé thăm những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc, lướt qua những gánh hàng rong, hít hà mùi thơm của hoa lá, của bát bút thang.

Để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc về bộ sách “Một tình bạn,” Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng ICBC tổ chức tuần lễ giới thiệu từ ngày 20/12 đến ngày 28/12, gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc, workshop với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam./.

