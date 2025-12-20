Ngày 20/12, Triển lãm và ra mắt sách ảnh “80 năm - Một Việt Nam vững tin” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36, Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Sự kiện là dịp để công chúng nhìn lại hành trình 80 năm của đất nước qua những khuôn hình chân thực nhưng đầy cảm cảm xúc đã được nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á ghi lại.

Tập sách ảnh “80 năm - Một Việt Nam vững tin” do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành, giới thiệu hơn 200 bức ảnh tiêu biểu, chắt lọc từ hàng nghìn khuôn hình được nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á ghi lại trong suốt 5 năm sáng tác.

Đó là những bức ảnh ghi lại hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập đất nước, từ lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025, chương trình nghệ thuật, triển lãm…

Cuốn sách còn khắc họa sinh động hình ảnh bộ đội Cụ Hồ qua những khoảnh khắc đời thường của tình quân dân, cũng như các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và gìn giữ hòa bình quốc tế.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho từng khuôn hình trong tác phẩm ảnh trong tập sách ảnh "80 năm - Một Việt Nam vững tin.”

Để hoàn thiện bộ ảnh, anh đã miệt mài tác nghiệp trong gần 5 năm, đi dọc đất nước từ Nam ra Bắc, từ đất liền đến hải đảo, tham gia các chuyến công tác tại Nam Sudan và Myanmar.

Riêng tại Hà Nội, anh đã dành một tháng để ghi lại trọn vẹn các hoạt động của Đại lễ A80 như chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, lễ diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước…

Thông qua tập sách ảnh, nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á muốn gửi đến công chúng thông điệp: Trân trọng cuộc sống hòa bình, giữ gìn tình yêu quê hương, vững tin về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và ngày càng phát triển.

Chia sẻ về cuốn sách ảnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng hành trình 80 năm qua của dân tộc Việt Nam là một chặng đường đầy ý nghĩa với nhiều cột mốc lịch sử, từ giai đoạn hy sinh giành độc lập đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách ảnh đầy tâm huyết của nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á không chỉ là niềm đam mê nghệ thuật mà còn là kết tinh của một tấm lòng nồng nàn yêu nước…

Triển lãm “80 năm - Một Việt Nam vững tin” giới thiệu tới công chúng những bức ảnh được in trong cuốn sách cùng tên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, giúp công chúng trong và ngoài nước được sống lại những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đây là cuốn sách thứ 4 được nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt trong năm nay và là cuốn sách ảnh thứ 24 trong hành trình hơn 30 năm gắn bó với nhiếp ảnh. Có được thành quả ấy, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, còn có sự đồng hành, góp sức của rất nhiều con người mà anh may mắn gặp gỡ trong suốt những năm tháng làm nghề.

Tại sự kiện, các khách mời là các nhân vật trong các tác phẩm ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã chia sẻ những câu chuyện của mình với công chúng. Họ bày tỏ niềm tự hào khi là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm, cũng như cảm xúc khi được hồi tưởng khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức ảnh trong cuốn sách và trưng bày tại triển lãm lần này.

Triển lãm “80 năm - Một Việt Nam vững tin” mở cửa đón khách đến hết ngày 22/12/2025./.

