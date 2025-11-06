Tùng Dương 'phiêu' với những tình khúc bất hủ vượt thời gian trong album mới

Ngày 5/11, ca sỹ Tùng Dương giới thiệu sản phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên “The Voice-Timeless” dưới định dạng đĩa than (vinyl) - tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt, công phu như một món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương từ hơn 20 năm qua.

Đây cũng là sự trở lại của Tùng Dương với dòng ca khúc kinh điển sau chuỗi album “Tùng Dương hát tình ca” rất thành công trước đây.

Theo nam ca sỹ chia sẻ, tựa đề album mang ý nghĩa tiếng hát Tùng Dương song hành cùng những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Sau những album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá những năm qua như “Human” (Con người), “Multiverse” (Đa vũ trụ) - nơi tiếng hát Tùng Dương được thỏa sức bung phá trong những không gian âm nhạc mới lạ đầy tính tiên phong, thì album này đưa tiếng hát ấy trở lại với sự tinh tế trong những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.

Album gồm 8 ca khúc, đều là những bài hát được những khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Đây cũng là những bài hát được Tùng Dương yêu thích vì qua đó có thể kể một câu chuyện của riêng mình, với những trạng thái tình cảm khác nhau thể hiện qua từng bài hát.

“Một mình” (Lam Phương) và “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9) là những tự sự mang nhiều tính riêng tư, với tiếng hát chất chứa nhiều nỗi niềm trên một nền hòa âm đẹp du dương, với âm thanh dặt dìu của dàn dây như ôm ấp, vỗ về nỗi cô đơn.

“Ngậm ngùi” (Phạm Duy-Huy Cận) và “Nỗi lòng người đi” (Anh Bằng) là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với những chuyển điệu rất thú vị và bất ngờ qua những phong cách âm nhạc khác nhau.

“Riêng một góc trời” (Ngô Thụy Miên) và “Dấu chân địa đàng” (Trịnh Công Sơn) là những phá cách thú vị, thể hiện rõ nhất tính “đối thoại” giữa các phong cách, trường phái và cả chính Tùng Dương ngày trước và Tùng Dương hôm nay.

“Ru ta ngậm ngùi” (Trịnh Công Sơn) và “Kiếp nào có yêu nhau” (Phạm Duy-Minh Đức Hoài Trinh) trở lại với những tự sự, những nỗi niềm riêng, nhưng ở mức độ cảm xúc mạnh mẽ hơn.

Giám đốc âm nhạc của dự án - nhạc sỹ Hồng Kiên cho biết làm đĩa than đương nhiên là khó và thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn, đặc biệt áp lực khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album.

“Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Tùng Dương bay trên những bản phối lúc hoà quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hoá. Tùng Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ,” nhạc sỹ Hồng Kiên chia sẻ.

Ngoài nhạc sỹ Hồng Kiên, album cũng quy tụ những nghệ sỹ hàng đầu hiện nay như Thành Vương (piano), Trịnh Minh Hiền (violin), Doãn Việt Dũng (guitar), Hoàng Hải Bằng (bass), Lê Minh Hiếu (trống), Trần Hồng Nhung (cello), Trung Đông (trumpet), dàn dây Saigon Strings. Nhạc sỹ Thanh Phương đảm nhận phần mix và master.

Đĩa than “The Voice-Timeless” sẽ mở đầu cho các sản phẩm âm nhạc tiếp nối với mục đích giữ gìn những tinh túy trong tiếng hát Tùng Dương và đưa các bài hát bất hủ trở lại với đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách mới mẻ nhưng trân trọng các giá trị quá khứ. Những album này sẽ góp phần mở cánh cửa cho thế hệ mới, các khán giả trẻ của hôm nay, đến với các giá trị âm nhạc kinh điển./.

