Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão

Tính đến ngày 1/10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thống kê: Bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ, dông lốc, sạt lở đã làm 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương, 8 người mất liên lạc, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 8.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, các nghệ sỹ Việt đã ngay lập tức có những hành động thiết thực, chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Ca sỹ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ bà con miền Trung ở 5 địa phương (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa) đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi. Ngày 1/10, anh thông báo đã hoàn tất việc chuyển tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 5 tỉnh thành nói trên.

Tính đến 16 giờ chiều 30/9, đã có 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập do bão số 10 và mưa lũ. (Nguồn: TTXVN)

Chia sẻ về hoạt động cứu trợ kịp thời và ý nghĩa này, ca sỹ Tùng Dương cho biết ngay khi bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, anh liên tục cập nhật thông tin về cơn bão dữ bất thường này. Anh không khỏi xót xa trước hình ảnh người dân ở nhiều tỉnh thành miền Trung phải oằn mình chống chọi với sức tàn phá của cơn bão, kéo theo đó là lũ quét và sạt lở.

“Là một người nghệ sỹ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, tôi luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão,” Tùng Dương chia sẻ.

Toàn bộ số tiền quyên góp được anh đại diện chuyển đến 5 tỉnh sẽ được sao kê, có biên lai và đăng tải trên trang cá nhân những ngày tới.

“Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống,” Tùng Dương nói.

Ca sỹ Đức Phúc trích tiền thưởng từ Cuộc thi Intervision vừa qua để ủng hộ người dân khắc phục hậu quả của bão. (Ảnh chụp màn hình)

“Gia đình Hoa dâm bụt” gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik, cũng đã chia sẻ khó khăn với bà con đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Đức Phúc đã đóng góp 1 tỷ đồng, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu và Erik góp 100 triệu đồng.

“Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này,” Đức Phúc viết trên trang cá nhân.

Ca sỹ Tuấn Hưng cùng nhiều nghệ sỹ tham gia giải Pickleball đã quyên góp được 500 triệu đồng để gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại vì bão lũ trên cả nước.

Ca sỹ Quốc Thiên, Bích Phương, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Hương Giang, ca sỹ Bằng Kiều, Duy Mạnh… cũng chia sẻ hình ảnh chuyển khoản tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ban Cứu trợ Trung ương với tinh thần sẻ chia, mong tất cả mọi người đều bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khi cả nước đang hướng về bà con vùng lũ, các nghệ sỹ cũng dời lịch phát hành sản phẩm hoặc hủy hoạt động mang tính giải trí, chẳng hạn như Ban nhạc Chillies, rapper Wean Lê, ca sỹ Bích Phương, Phạm Quỳnh Anh… đều thông báo hoãn lịch ra mắt sản phẩm, hoặc phát hành sản phẩm trên nền tảng số và sử dụng doanh thu để cứu trợ nạn nhân vùng lũ./.

Công tác nhân đạo, từ thiện tại 5 thành phố trực thuộc TW đạt hơn 1.000 tỷ đồng Trong năm 2024, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện của toàn Cụm thi đua số 1 đạt 1.066 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 3,36 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng thiên tai, bão lũ.