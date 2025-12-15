Pháp: Bảo tàng Louvre một lần nữa lại phải đóng cửa

Ngày 15/12, Bảo tàng Louvre của Pháp đã một lần nữa phải đóng cửa khi nhân viên bảo tàng đình công để phản đối điều kiện làm việc tại điểm tham quan nổi tiếng của Paris này, hai tháng sau khi phải đóng cửa do một vụ trộm chấn động.

Phát biểu trước thềm cuộc đình công, ông Christian Galani, thuộc công đoàn CGT, tuyên bố cuộc đình công sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ 2.200 nhân viên của bảo tàng.

Ông Galani cho biết không chỉ nhân viên lễ tân và bảo vệ, tham gia đình công lần này còn có cả các nhà khoa học, nhà làm phim tài liệu, người quản lý bộ sưu tập, thậm chí cả các nhà giám tuyển và đồng nghiệp trong các xưởng.

Các nhân viên yêu cầu bổ sung người làm và các biện pháp để giải quyết tình trạng quá tải ở bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới này.

Bảo tàng Louvre đối mặt với tình trạng quá tải du lịch khi khoảng 30.000 khách tham quan mỗi ngày, dẫn đến hàng loạt áp lực với lực lượng nhân viên như những sự cố nguy hiểm, hàng dài người xếp hàng và đảm bảo chất lượng nhà vệ sinh và dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, cung điện cũ này cũng đang ở tình trạng xuống cấp với các vụ rò nước và cấu trúc xập xệ.

Cuộc đình công diễn ra gần 2 tháng sau khi bảo tàng trở thành nạn nhân của một vụ trộm ngay giữa ban ngày.

Hai kẻ đột nhập cắt xuyên qua một cánh cửa kính bằng máy mài góc và sử dụng một chiếc thang xếp di động để tiếp cận phòng trưng bày trước sự chứng kiến của những du khách, đánh cắp 8 vật phẩm trị giá 102 triệu USD./.

