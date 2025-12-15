Điều trị bệnh suy tim nặng bằng phương pháp cấy ghép cơ tim từ tế bào iPS

Một nghiên cứu lâm sàng do công ty khởi nghiệp Heartseed, Đại học Keio (Tokyo, Nhật Bản), vừa ghi nhận kết quả khả quan trong điều trị suy tim nặng bằng phương pháp cấy ghép các khối cầu tế bào cơ tim được tạo ra từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS).

iPS là các tế bào trưởng thành được điều chỉnh để trở lại trạng thái tế bào gốc “vạn năng,” có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau.

Theo thông báo của Heartseed, thử nghiệm lâm sàng trên 10 bệnh nhân suy tim nặng cho thấy phương pháp cấy ghép giúp cải thiện chức năng tim và các triệu chứng lâm sàng, đồng thời chưa ghi nhận vấn đề nghiêm trọng về an toàn.

Trong nghiên cứu, các bệnh nhân mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ, gồm nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực, được chia thành hai nhóm để đánh giá tác động của liều lượng. Nhóm liều thấp được cấy ghép 50 triệu tế bào cơ tim, trong khi nhóm liều cao được cấy ghép 150 triệu tế bào.

Kết quả theo dõi cho thấy, sau 1 năm, khoảng 80% bệnh nhân thuộc nhóm liều thấp có chức năng tim được cải thiện hoặc duy trì ở mức cao hơn so với trước khi cấy ghép.

Đáng chú ý, một bệnh nhân đã nâng quãng đường đi bộ trong 6 phút từ 150m lên 500m. Ở nhóm liều cao, cả 5 bệnh nhân đều ghi nhận xu hướng cải thiện chức năng tim sau 6 tháng cấy ghép.

Đặc biệt, nghiên cứu không phát hiện các rủi ro nghiêm trọng như hình thành khối u hay rối loạn nhịp tim ở cả hai nhóm, qua đó củng cố tính an toàn của phương pháp điều trị mới này.

Các nhà khoa học Nhật Bản kỳ vọng các khối cầu tế bào cơ tim sau khi được cấy ghép sẽ tiếp tục phát triển trong cơ tim, góp phần phục hồi và cải thiện khả năng bơm máu của tim.

Hiện Heartseed đang hoàn tất phân tích dữ liệu cuối cùng và thúc đẩy các thủ tục xin phê duyệt sản xuất, lưu hành sản phẩm, dự kiến vào cuối năm 2026./.

