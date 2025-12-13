Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Tối 13/12, Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, mở đầu cho chuỗi hoạt động lớn nhất năm của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Techfest Việt Nam năm nay có chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới". Sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 12 đến 24/12.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo lãnh đạo Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Nhân dân Hà Nội, cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Techfest 2025. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Sự kiện sẽ là cột mốc khởi đầu cho Chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp sáng tạo", đại diện ban tổ chức cho biết, nhấn mạnh tinh thần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, tận dụng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển đột phá, như tinh thần của Nghị quyết 57.

Điểm đặc biệt của Techfest năm nay là lễ khai mạc cùng các sự kiện sẽ được tổ chức trong không gian mở, giữa trung tâm Thủ đô, gắn liền với các khu trình diễn và trải nghiệm công nghệ. Đây được kỳ vọng sẽ là dịp để các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được đến gần nhất với người dân.

Lễ khai mạc sẽ được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, kết hợp giữa nghi thức chính thống và các chương trình nghệ thuật mang tính biểu tượng. Thông qua các tiết mục trình diễn, hoạt cảnh, thông điệp về việc thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được truyền tải tới người xem.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Techfest sẽ được thể hiện tại lễ khai mạc là hoạt cảnh nghệ thuật xoay quanh mô hình "doanh nghiệp một người" - làn sóng khởi nghiệp mới dựa trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, để chỉ cần một người, với sự hỗ trợ của AI cũng có thể xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các chủ trương và định hướng, nhiệm vụ và giải pháp mới của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, về khởi nghiệp sẽ được công bố. Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ diễn ra các chương trình vinh danh các địa phương tiêu biểu trong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nhằm ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của chính quyền địa phương trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và hỗ trợ hệ sinh thái.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là năm đầu tiên sự kiện chuyển từ mô hình hội trường sang không gian mở, cho phép người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực diện, sinh động.

Ngoài lễ khai mạc, sự kiện còn có các không gian trải nghiệm công nghệ, hội thảo, tọa đàm, chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp, diễn đàn chính sách kết nối đầu tư quốc tế. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu./.

