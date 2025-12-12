Reddit kiện chính phủ Australia về lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Reddit, một diễn đàn cộng đồng phổ biến, đã khởi kiện lệnh cấm thanh thiếu niên dưới 16 sử dụng mạng xã hội tại Australia, cho rằng luật mới ban hành này không hiệu quả và đi quá xa khi hạn chế thảo luận chính trị trực tuyến.

Trong đơn kiện gửi Tòa án Tối cao Australia, nền tảng tin tức và tổng hợp xã hội này cho biết luật này “không hợp lệ trên cơ sở quyền tự do giao tiếp chính trị ngầm định,” nói rằng nó gây gánh nặng cho việc giao tiếp chính trị.

Lệnh cấm của Canberra có hiệu lực ngày 9/12 và nhắm vào 10 dịch vụ lớn, bao gồm YouTube của Alphabet, Instagram của Meta, TikTok của ByteDance, Reddit, Snapchat và X của Elon Musk. Tất cả các nền tảng bị nhắm mục tiêu đều đã đồng ý tuân thủ chính sách ở các mức khác nhau.

Văn phòng Thủ tướng Australia, Bộ Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội khác chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Theo luật, các nền tảng bị nhắm mục tiêu sẽ phải thực hiện “các bước hợp lý” để ngăn chặn người chưa đủ tuổi truy cập, sử dụng các phương pháp xác minh tuổi như suy luận từ hoạt động trực tuyến, ước tính khuôn mặt thông qua ảnh tự chụp, giấy tờ tùy thân được tải lên hoặc thông tin tài khoản ngân hàng được liên kết.

Đơn kiện của Reddit lên tòa án nhằm mục đích tuyên bố luật này vô hiệu hoặc loại trừ nền tảng này khỏi các điều khoản của luật.

Trong một tuyên bố với CNBC, Reddit cho biết mặc dù họ đồng ý với tầm quan trọng của việc bảo vệ người dưới 16 tuổi, nhưng luật này có thể cô lập thanh thiếu niên “khỏi khả năng tham gia vào các trải nghiệm cộng đồng phù hợp với lứa tuổi (bao gồm cả các cuộc thảo luận chính trị).”

Họ cũng cho biết trong đơn kiện rằng luật này “gây gánh nặng cho việc truyền thông chính trị,” nói rằng “quan điểm chính trị của trẻ em ảnh hưởng đến sự lựa chọn bầu cử của nhiều cử tri hiện tại, bao gồm cả cha mẹ và giáo viên của chúng, cũng như những người khác quan tâm đến quan điểm của những người sắp đến tuổi trưởng thành.”

Nền tảng này cũng lập luận rằng họ không nên chịu sự điều chỉnh của luật này, nói rằng họ hoạt động như một diễn đàn dành cho người lớn tạo điều kiện “chia sẻ kiến ​​thức” giữa người dùng hơn là một mạng xã hội truyền thống, và nói rằng họ không nhập danh sách liên lạc hoặc sổ địa chỉ.

“Reddit khác biệt đáng kể so với các trang web khác cho phép người dùng kết bạn với nhau, đăng ảnh về bản thân hoặc tổ chức sự kiện,” nền tảng này cho biết trong đơn kiện.

Reddit cũng nói thêm trong hồ sơ tòa án rằng hầu hết nội dung trên nền tảng của họ đều có thể truy cập mà không cần tài khoản, và chỉ ra rằng người dưới 16 tuổi “có thể dễ dàng được bảo vệ khỏi những nguy hiểm trực tuyến nếu họ có tài khoản.”

“Điều đó là bởi vì tài khoản có thể chịu sự ràng buộc bởi các cài đặt giới hạn quyền truy cập của họ vào các loại nội dung cụ thể có thể gây hại cho họ,” đại diện Reddit cho biết thêm.

Mặc dù phản đối, Reddit cho biết vụ kiện không phải là nỗ lực nhằm trốn tránh việc tuân thủ luật pháp, cũng không phải là nỗ lực giữ chân người dùng trẻ tuổi vì lý do kinh doanh.

“Có nhiều biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hơn để bảo vệ người trẻ tuổi trực tuyến mà không cần phải cấm hoàn toàn,” nền tảng này cho biết.

Trước đó, ngày 10/12, một ngày sau khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thừa nhận một số người trẻ vẫn đang sử dụng mạng xã hội, nhưng ông cho rằng dù việc triển khai luôn gặp khó khăn nhưng kết quả cuối cùng sẽ là nhiều trẻ em sẽ được giải cứu.

Một ngày sau khi luật có hiệu lực, các trang mạng xã hội của Australia tràn ngập bình luận từ những người tự nhận mình dưới 16 tuổi, bao gồm một bình luận trên tài khoản TikTok của thủ tướng nói rằng "Tôi vẫn ở đây, hãy đợi đến khi tôi có thể bỏ phiếu."

Các chính phủ trên khắp thế giới đã nói rằng họ sẽ theo dõi việc triển khai ở Australia khi cân nhắc xem có nên làm điều tương tự hay không. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Josh Hawley đã ủng hộ lệnh cấm khi nó có hiệu lực, theo báo cáo của Nine Newspapers./.

