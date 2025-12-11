Cây thông độc đáo được trang trí bằng những món đồ bị bỏ quên trên tàu hỏa

Một nhà ga xe lửa ở miền Tây Nhật Bản đã dựng một cây thông Noel độc đáo được trang trí bằng những vật dụng mà hành khách để quên.

Một sự kiện cũng được tổ chức với khoảng 20 người tham gia, bao gồm trẻ em từ một trường mẫu giáo địa phương và nhân viên nhà ga, những người đã trang trí cây thông bằng những tấm thiệp bày tỏ điều ước của họ với ông già Noel.

Các em nhỏ đã đặt những đồ vật không người nhận lên cây thông tại ga JR Hakata ở tỉnh Fukuoka hôm 10/12. Các vật dụng bao gồm thú nhồi bông, móc chìa khóa, quạt cầm tay và một cây đàn guitar.

Các em cũng treo những tấm thiệp lên cây với những điều ước được viết trên đó. Một em viết: "Con muốn hát hay hơn."

Khi đèn trên cây thông cao 1,2 mét được bật sáng, các em đã hát một bài hát Giáng sinh.

Một em nói: "Con đã treo một tấm thiệp ghi 'Con muốn đồ chơi'."

Cây thông sẽ được trưng bày đến hết ngày 25/ 2. Những đồ vật không người nhận có thể được tặng cho những người sử dụng nhà ga muốn chúng.

Một nhân viên nhà ga cho biết các nhân viên đã nghĩ ra ý tưởng này để làm cho Giáng sinh năm nay trở nên khác biệt hơn một chút.

Bà lưu ý rằng số lượng đồ vật thất lạc tăng lên vào cuối năm. Bà kêu gọi hành khách hãy chắc chắn rằng họ không để quên bất cứ thứ gì khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cây thông này, do Công ty Đường sắt Kyushu (JR Kyushu Railway Co.) lắp đặt tại ga Hakata, cũng được trang trí bằng kính râm và các vật dụng không người nhận khác. Nó sẽ được trưng bày cho đến ngày 25/12.

Theo JR Kyushu, có khoảng 240.000 vật dụng thất lạc trong năm tài chính 2024, trong đó có khoảng 45.000 vật dụng bị bỏ quên được giao nộp tại ga Hakata, và nhiều vật dụng cuối cùng bị vứt bỏ vì chủ nhân không bao giờ đến nhận lại.

Trong khi tiền mặt và ô nhựa là những vật dụng phổ biến nhất, khăn quàng cổ và găng tay lại xuất hiện nhiều hơn vào mùa đông.

Ở Nhật Bản, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, nếu chủ nhân của đồ vật thất lạc không được tìm thấy ngay cả sau ba tháng kể từ khi báo cáo với cảnh sát, người tìm thấy có thể đến nhận lại đồ vật đó.

"Có rất nhiều đồ vật thất lạc còn tốt và tôi đã nghĩ rằng thật lãng phí," Tomomi Odagiri, một nhân viên tại ga Hakata, người đã nghĩ ra ý tưởng này, cho biết.

Ga Hakata là nhà ga đường sắt chính của thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Đây là ga lớn nhất và đông nhất ở Kyūshū nằm ở Hakata-ku. Đây là ga cuối trên tuyến Sanyo Shinkansen từ Osaka.

Nhà ga được xây dựng lại, và hoàn thành vào giữa năm 2011, cũng vào dịp khai trương tuyến Kyushu Shinkansen từ Hakata đến Shin-Yatsushiro và xuống phía nam đến Kagoshima-Chūō.

Ga Hakata không chỉ là một điểm trung chuyển mà còn là một điểm đến sôi động với sự kết hợp độc đáo giữa tiện nghi hiện đại và nét duyên dáng truyền thống.

Nằm trong thành phố Fukuoka sôi động, trung tâm giao thông này là cửa ngõ dẫn đến văn hóa và lịch sử phong phú của khu vực, làm cho nó trở thành điểm dừng chân không thể thiếu cho bất kỳ du khách nào khám phá Kyushu./.

