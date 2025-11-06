Chuyện lạ

'Vớ bẫm' khi phát hiện số vàng trị giá 800.000 USD trong vườn nhà

Một người đàn ông đã báo cáo với cơ quan chức năng sau khi phát hiện số vàng trị giá khoảng 800.000 USD vào tháng Năm và ông đã được cho phép giữ lại vì số vàng này không nằm trong địa điểm khảo cổ.

Hoàng An
Cảnh sát xác định số vàng được mua hợp pháp và đã được nấu chảy khoảng 15-20 năm trước tại một nhà máy tinh luyện. (Nguồn: AFP)
Cảnh sát xác định số vàng được mua hợp pháp và đã được nấu chảy khoảng 15-20 năm trước tại một nhà máy tinh luyện. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/11, giới chức địa phương tại Neuville-sur-Saône, một thị trấn nhỏ gần thành phố Lyon ở phía Đông nước Pháp, cho biết một người đàn ông đã bất ngờ phát hiện một kho báu bằng vàng trị giá khoảng 800.000 USD khi đang đào đất làm bể bơi trong vườn nhà mình.

Theo nhà chức trách, người đàn ông này đã báo cáo với cơ quan chức năng sau khi phát hiện số vàng trên vào tháng Năm và ông đã được cho phép giữ lại vì số vàng này không nằm trong địa điểm khảo cổ.

Truyền thông địa phương cho biết "người đàn ông may mắn" đã tìm thấy 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng, tất cả đều được chôn trong các túi nhựa.

Cảnh sát xác định số vàng được mua hợp pháp và đã được nấu chảy khoảng 15-20 năm trước tại một nhà máy tinh luyện gần đó.

Chủ cũ của khu vườn đã qua đời và việc vì sao vàng được chôn trong vườn đang là một bí ẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kho báu #thỏi vàng Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hai kỹ sư Dubai gây chú ý với ý tưởng trang bị túi khí để cứu máy bay gặp nạn. (Nguồn: Metro)

Ý tưởng chế tạo "túi khí" cho máy bay để chống tai nạn thảm khốc

Project Rebirth là một hệ thống sinh tồn, sẽ kích hoạt khi máy bay gặp tai nạn. Hệ thống được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng kết hợp túi khí, chất lỏng thông minh và lực đẩy ngược để giảm va chạm và cứu mạng hành khách khi mọi giải pháp khác đã thất bại.