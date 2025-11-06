'Vớ bẫm' khi phát hiện số vàng trị giá 800.000 USD trong vườn nhà

Ngày 5/11, giới chức địa phương tại Neuville-sur-Saône, một thị trấn nhỏ gần thành phố Lyon ở phía Đông nước Pháp, cho biết một người đàn ông đã bất ngờ phát hiện một kho báu bằng vàng trị giá khoảng 800.000 USD khi đang đào đất làm bể bơi trong vườn nhà mình.

Theo nhà chức trách, người đàn ông này đã báo cáo với cơ quan chức năng sau khi phát hiện số vàng trên vào tháng Năm và ông đã được cho phép giữ lại vì số vàng này không nằm trong địa điểm khảo cổ.

Truyền thông địa phương cho biết "người đàn ông may mắn" đã tìm thấy 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng, tất cả đều được chôn trong các túi nhựa.

Cảnh sát xác định số vàng được mua hợp pháp và đã được nấu chảy khoảng 15-20 năm trước tại một nhà máy tinh luyện gần đó.

Chủ cũ của khu vườn đã qua đời và việc vì sao vàng được chôn trong vườn đang là một bí ẩn./.

Cơ hội sở hữu chiếc bồn cầu đắt giá nhất hành tinh “America” là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101,2kg, trị giá khoảng 10 triệu USD, đồng thời là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.