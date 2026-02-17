Chuyện hi hữu tại Nhật Bản: 6 học sinh nhập viện sau khi ăn pizza

Pizza vốn được coi là một món ăn khá dễ - dễ làm và dễ ăn. Ngay cả khi bị lỗi, nó vẫn khá ngon.

Tuy nhiên, một vụ việc hy hữu mới xảy ra gần đây tại Nhật Bản cho thấy khi một món ăn đơn giản bị làm hỏng, nó có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Đó là vụ việc 6 thiếu niên tại Nhật Bản mới đây đã nhập viện sau khi ăn pizza tự làm.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/1 tại thị trấn Kitakyushu, tỉnh Fukuoka. Hôm đó, học sinh trường trung học cơ sở Honjo giao bài tập về nhà cho học sinh môn kinh tế gia đình là làm pizza, và khi hoàn thành, các em được ăn.

Tuy nhiên, sau bữa ăn, một vài học sinh cho biết họ cảm thấy không khỏe, và sáu người trong tình trạng tồi tệ đến mức không chỉ được đưa đến phòng y tế mà còn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Các học sinh đã sử dụng một công thức tự làm, trong đó có cả làm bột cho đế bánh pizza.

Trong quá trình làm đế bánh pizza,muối là một nguyên liệu bắt buộc để ngăn bột lên men quá nhanh. Nếu không thêm muối, bột sẽ mất độ đàn hồi trong quá trình nướng, tạo ra lớp vỏ mỏng manh dễ bị rách dưới sức nặng của nước sốt, phômai và các loại topping khác.

Công thức mà các sinh viên đang được yêu cầu sử dụng “ba tsumami muối.” Tsumami là dạng danh từ của từ tsumamu, có nghĩa là khép các đầu ngón tay lại quanh một vật gì đó. Nói cách khác, "ba tsumami" có nghĩa là "ba nhúm" muối.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố từ Sở Giáo dục Kitakyushu sau cuộc điều tra, các học sinh phụ trách làm bột đã không quen thuộc với thuật ngữ tsumami, ít nhất là trong ngữ cảnh nấu ăn này, và đã sử dụng nhiều hơn mức cần thiết.

Không rõ chính xác họ đã cho bao nhiêu muối vào bột, nhưng họ có thể đã nhầm lẫn giữa “tsumami” và “tsumamigui,” một từ ghép giữa tsumami và cách phát âm khác của kui/“ăn”..

Tsumamigui có nghĩa là “nhấm nháp” một thứ gì đó, nhưng mở rộng ra, nó cũng thường được sử dụng khi nói về việc ăn vặt bằng tay.

Với suy nghĩ đó, có khả năng các học sinh phụ trách làm bột đã hiểu công thức “ba tsumami muối” không phải là ba nhúm, mà là ba nắm, và do đó phần bột chứa lượng muối lớn hơn nhiều lần so với quy định.

Bất kể bản chất chính xác của sự hiểu sai là gì, sáu học sinh đã phải nhập viện sau khi ăn pizza đều được các bác sỹ chẩn đoán là mắc các triệu chứng do ăn quá nhiều muối.

Mặc dù "tsumami," giống như "pinch," là một phép đo không chính xác, nhưng nó dễ hình dung đối với hầu hết các đầu bếp, và chỉ thường được sử dụng cho các công thức nấu ăn mà lượng của nguyên liệu cụ thể đó không cần phải quá chính xác.

May mắn thay, tất cả các học sinh nhập viện đều đã hồi phục hoàn toàn, không để lại tổn thương lâu dài nào ngoại trừ chấn thương tâm lý có thể xảy ra do đã ăn phải pizza hỏng.

Sau vụ việc này, các giáo viên cũng được khuyến cáo nên theo sát và đưa ra những lời khuyên hợp lý cho các học sinh, vốn quen với việc ăn vặt hơn là nấu nướng./.

Chi nhánh Nestlé tại Pháp bị buộc tội liên quan đến bánh pizza nhiễm khuẩn Theo thông cáo ngày 5/7 của công ty, chi nhánh của Nestlé tại Pháp cùng với bộ phận quản lý nhà máy ở miền Bắc nước Pháp sản xuất bánh pizza thương hiệu Buitoni đã bị truy tố trong tuần này.