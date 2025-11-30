Chàng trai Trung Quốc tiêm axit để tạo cơ bụng 6 múi hoàn hảo

Một người đàn ông Trung Quốc đã gây sốc khi tuyên bố đã chi tới 4 triệu NDT (560 nghìn USD) để tiêm acid nhằm tạo cơ bụng 6 múi nhân tạo.

Người đàn ông này, tên trên mạng xã hội là Andy Hao Tienan, sống tại Hắc Long Giang, Trung Quốc khẳng định anh là người đầu tiên ở Trung Quốc tiêm để tạo cơ bụng nhân tạo.

Trên mạng xã hội, Hao có khoảng 100.000 người theo dõi. Anh chủ yếu chia sẻ các nội dung về làm đẹp và thời trang.

Trên trang cá nhân, anh cho biết 20% cơ thể mình chứa axit hyaluronic, một chất tự nhiên giúp bôi trơn các khớp và giữ ẩm.

Anh dự định tiêm tổng cộng 10.000 liều và đã hoàn thành 40% mục tiêu.

Vài tháng trước, Hao đã gây xôn xao dư luận khi chi 4 triệu NDT để tiêm 40 liều axit vào vai, xương quai xanh, ngực và bụng.

Các mũi tiêm đã giúp tạo hình cơ bụng nhân tạo. Hiện chi tiết về quy trình này vẫn chưa được tiết lộ.

Hao cho biết anh đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì không thể đạt được vóc dáng cơ bắp lý tưởng thông qua tập luyện.

“Tôi hoàn toàn đồng ý rằng những kẻ hèn nhát có cơ bắp không phát triển,” anh nói. “Nhưng các bạn phải hiểu rằng, tôi đã tiêm rất nhiều mũi rồi. Tôi không còn hèn nhát nữa. Các bạn có dám làm như vậy không?”

“Nếu cơ bụng này của tôi không biến mất trong ba năm tới, tôi sẽ nộp đơn lên Tổ chức Guinness để công nhận kỷ lục về cơ bụng nhân tạo làm từ axit hyaluronic tồn tại lâu nhất. Tôi sẽ phát trực tiếp cảnh bẻ quả óc chó trên cơ bụng của mình cho mọi người xem.”

Trong một video được đăng tải vào cuối tháng 10, gần năm tháng sau ca phẫu thuật, anh vẫn tiếp tục bày tỏ sự hài lòng với kết quả phẫu thuật này.

"Bạn sẽ không bao giờ bị sưng cơ, đó chính là điều tôi thích. Nhiều người nói rằng axit hyaluronic sẽ tan ra sau vài tháng, và các bác sỹ nói rằng nó có thể dịch chuyển hoặc vón cục lại với nhau," Hao nói. "Thực tế, nó trông tự nhiên hơn và đẹp hơn theo thời gian. Ngay cả các đường nét giữa các cơ bụng vẫn rõ ràng, và chúng không hề bị vón cục."

Li Jialun là bác sỹ điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Union, Cao đẳng Y khoa Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, miền trung Trung Quốc.

Bác sỹ Li cũng có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội và đã bày tỏ lo ngại rằng hành động của Hao có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của anh.

“Việc tiêm 40 liều axit hyaluronic rất có thể sẽ làm rách da, gây hoại tử mạch máu,” Li nói.

“Thứ hai, mặc dù các cơ có thể trông giống thật ở trạng thái tĩnh, nhưng hình dạng động chắc chắn sẽ bị biến dạng vì tất cả các cơ đều là các đơn vị động.

“Thứ ba, sau khi tiêm, cơ bắp tự nhiên của bạn có thể bị teo đi vì axit hyaluronic và chất làm đầy có thể bào mòn xương và gây áp lực lên cơ, khiến chúng mỏng hơn.

“Khi chất làm đầy tan ra, cơ bắp ban đầu của bạn có thể trông yếu hơn. Và thứ tư, việc di lệch là một tác dụng phụ rất có thể xảy ra,” Li nói thêm.

Hao cũng đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người nói: “Trời ơi, đây thực sự là cách người giàu tiêu tiền sao? Với 4 triệu USD tôi có thể mua một lượng bột protein dùng cả đời để xây dựng cơ bắp.”

Một người khác nói đùa: “Bạn sẽ phải cởi trần đi lại mỗi ngày để khoe khoang, nếu không Bốn triệu USD sẽ bị lãng phí”./.

