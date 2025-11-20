Uống nước ép trái cây hằng ngày có gây tăng cân không?

Việc uống nước ép trái cây hằng ngày có thể gây tăng cân không là một câu hỏi được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nước ép trái cây đang trở thành lựa chọn phổ biến trong các chế độ ăn kiêng và cải thiện sức khỏe.

Nhiều người tin rằng nước ép trái cây mang lại lợi ích như bổ sung vitamin, cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân. Nhưng việc sử dụng nước ép thường xuyên liệu có thực sự tốt?

Giá trị dinh dưỡng của nước ép trái cây

Nước ép trái cây, đặc biệt là dạng nguyên chất không thêm đường, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Các thành phần chính bao gồm:

- Các loại vitamin như C, A, E và nhóm B.

- Khoáng chất thiết yếu như kali và magiê.

- Các chất chống ôxy hóa như polyphenol và carotenoid.

- Một lượng nước dồi dào, hỗ trợ cấp nước hiệu quả.

Nhờ những dưỡng chất này, việc sử dụng nước ép trái cây mang lại nhiều lợi ích đáng kể như:

- Tăng cường hệ miễn dịch: Hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật.

- Giảm stress ôxy hóa: Bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Đặc biệt khi sử dụng ở mức độ vừa phải.

Tuy nhiên, nước ép cũng có một hạn chế lớn là thiếu chất xơ - yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm giác no, điều tiết đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc thiếu hụt chất xơ có thể khiến cơ thể hấp thụ đường nhanh hơn từ nước ép, dẫn đến nguy cơ tích tụ năng lượng dư thừa nếu không điều chỉnh lượng tiêu thụ hợp lý.

(Ảnh: Getty Images)

Thường xuyên uống nước ép trái cây có thể gây tăng cân

Việc thường xuyên tiêu thụ nước ép trái cây có thể dẫn đến tăng cân ở cả trẻ em lẫn người trưởng thành. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy đối với trẻ em, mỗi khẩu phần nước ép trái cây 100% tiêu thụ thêm mỗi ngày có liên quan đến việc tăng chỉ số khối cơ thể (BMI) trung bình 0,03, trong khi ở người lớn con số này là 0,02.

Các chuyên gia nhấn mạnh khẩu phần tiêu chuẩn của nước ép trái cây chỉ khoảng 4 ounce (112g), nhưng thực tế hầu hết mọi người thường uống nhiều hơn mức này. Việc tiêu thụ quá nhiều nước ép trái cây được cho là không có lợi cho sức khỏe, bởi khác với trái cây tươi, nước ép không còn chứa chất xơ.

Bạn hãy hình dung, nếu bạn ăn ba quả cam, cơ thể sẽ phải tiêu hóa chúng từ từ nhờ lượng chất xơ. Tuy nhiên, một ly nước cam lại chứa lượng tương đương ba quả cam và bạn có thể uống hết chỉ trong vài phút. Thậm chí có thể dễ dàng bổ sung thêm một quả nữa qua nước ép, dẫn đến tăng lượng calo đáng kể và làm đường huyết tăng đột ngột.

Các nhà nghiên cứu đưa ra cảnh báo, theo thời gian, điều này có thể dẫn đến kháng insulin, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, bệnh tim, béo phì và nhiều bệnh mãn tính khác.

Làm thế nào để uống nước ép trái cây một cách hợp lý?

Để duy trì một vóc dáng cân đối và sức khỏe tốt, việc uống nước ép trái cây cần phải thực hiện đúng cách nhằm tránh tác động tiêu cực đến cơ thể.

Ưu tiên trái cây ít đường

Để giảm bớt lượng đường tiêu thụ từ nước ép trái cây, bạn nên chọn các loại trái cây có hàm lượng đường thấp như táo xanh, dưa hấu, bưởi, cam, hoặc dưa chuột. Hạn chế sử dụng các loại trái cây chứa quá nhiều đường vì nước ép của chúng thường có nồng độ đường rất cao. Điều này có thể gây tình trạng tăng đường huyết và góp phần làm tăng cân cùng nguy cơ béo phì.

(Ảnh: Getty Images)

Kết hợp giữa nước ép và phần bã xay

Quy trình ép nước từ trái cây thường loại bỏ phần lớn chất rắn như hạt, cùi nhưng vẫn giữ lại các vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa cần thiết. Tuy nhiên, hơn 90% chất xơ thường bị mất đi trong quá trình ép, đặc biệt là chất xơ không hòa tan. Một lượng nhỏ chất xơ hòa tan có thể còn lại nhưng không thể so sánh được với việc tiêu thụ toàn bộ trái cây.

Để đạt hiệu quả dinh dưỡng tối ưu và hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể, bạn nên xen kẽ việc uống nước ép và ăn nguyên trái cây. Sử dụng máy xay sinh tố để pha trộn sẽ giúp giữ lại nhiều chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi hơn, đồng thời ổn định mức đường huyết, ngăn tình trạng tăng đường máu đột ngột.

Hạn chế thêm đường

Một điểm rất quan trọng là bạn nên sử dụng nước ép nguyên chất mà không bổ sung thêm đường. Hãy tuân thủ mức tiêu thụ phù hợp theo nhu cầu của từng độ tuổi để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Trái cây vốn đã chứa một lượng đường tự nhiên và vị ngọt vừa đủ, vậy nên không cần thêm bất kỳ loại đường nào, kể cả đường nhân tạo. Việc lạm dụng đường nhân tạo cũng tiềm ẩn nguy cơ tăng cân và các hậu quả sức khỏe không mong muốn khác.

Kết hợp trái cây và rau củ trong nước ép

Để tăng cường lượng chất xơ và giảm bớt đường tự nhiên, nên pha trộn các loại rau như cải xoăn, rau bina, cần tây, cà rốt... vào nước ép. Một số công thức nước ép giàu vitamin, hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da có thể thử bao gồm nước ép cà rốt-táo-cần tây; nước ép táo xanh-cần tây; nước ép dưa hấu-dưa chuột; nước ép bưởi-cà rốt...

(Ảnh: Getty Images)

Sử dụng nước ép một cách hợp lý

Tiêu thụ quá nhiều nước ép trái cây có thể cung cấp lượng lớn calo và đường mà cơ thể không cần, từ đó gây tăng cân. Vì vậy, chỉ nên uống một cốc vừa phải mỗi ngày. Bạn cần nhớ rằng nước ép trái cây chỉ nên là một phần trong chế độ dinh dưỡng cân đối, không nên hoàn toàn lệ thuộc vào nó.

Để duy trì cân nặng và sức khỏe lành mạnh, hãy bảo đảm ăn uống đầy đủ dưỡng chất với sự đa dạng các loại thực phẩm, ưu tiên thực phẩm nguyên chất và tươi sống, đồng thời kết hợp thói quen rèn luyện thể dục thường xuyên./.

