Kem chống nắng dạng xịt có hiệu quả như bạn vẫn nghĩ?

Kem chống nắng dạng xịt đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì cảm giác nhẹ, tiện lợi và dễ sử dụng hơn so với dạng kem chống nắng truyền thống. Chỉ vài thao tác phun sương là có thể tạo nên một lớp bảo vệ mỏng trên da, điều này khiến không ít người tin rằng đây là giải pháp chống nắng tối ưu cho nhịp sống bận rộn.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện dụng ấy lại tồn tại không ít băn khoăn: liệu dạng xịt có thực sự che phủ tốt, an toàn cho da và không gây rủi ro khi sử dụng lâu dài? Các chuyên gia da liễu cho rằng hiệu quả của dạng xịt phụ thuộc rất lớn vào cách dùng, thậm chí có những điểm cần đặc biệt thận trọng mà người dùng thường bỏ qua.

Có cần xoa đều sau khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt?

Tiến sỹ Steve Daveluy, bác sỹ da liễu tại Đại học Wayne State, khẳng định rằng không có bất kỳ loại kem chống nắng nào có thể “tự đều” trên da. Dù ở dạng xịt, người dùng vẫn cần thoa lại bằng tay để lớp kem lan tỏa đồng nhất, tránh tình trạng loang lổ và cháy nắng.

Daveluy nhấn mạnh việc xịt trước một lớp mỏng rồi dùng tay tán đều sẽ giúp tăng độ che phủ. Trong điều kiện có gió, tốt nhất nên xịt kem ra tay rồi thoa lên da để hạn chế sản phẩm bay ngược lên mặt hoặc hít phải.

Với các sản phẩm dành riêng cho mặt, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên xịt trực tiếp lên vùng da này mà nên thoa bằng tay để vừa an toàn vừa kiểm soát được lượng sử dụng.

Tiến sỹ Anne Chapas, bác sỹ da liễu tại New York, lưu ý thêm rằng khi xịt cho trẻ em, cha mẹ phải chú ý hướng gió để tránh sản phẩm tạt vào mặt trẻ.

Độ an toàn và hiệu quả của kem chống nắng dạng xịt dưới góc nhìn chuyên gia

Theo Tiến sỹ Daveluy, hiệu quả của kem chống nắng dạng xịt tương đương với dạng kem hoặc sữa nếu sản phẩm được dùng đúng lượng và đúng cách. Tuy nhiên, không phải loại xịt nào cũng giống nhau.

(Ảnh: iStock)

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những sản phẩm không chứa chất đẩy khí dung, vì chất này có thể làm loãng kết cấu kem, giảm khả năng bảo vệ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Đây cũng là tác nhân liên quan đến việc một số sản phẩm bị thu hồi vì phát hiện benzen - chất có khả năng gây ung thư - xuất hiện như một tạp chất trong quá trình sản xuất.

Dù nồng độ benzen phát hiện trong các sản phẩm này thấp hơn nhiều so với nguồn tiếp xúc trong xăng, thuốc lá hay sơn, rủi ro vẫn cần được cân nhắc.

Điểm trừ lớn nhất của kem chống nắng dạng xịt là khả năng che phủ khó kiểm soát. Tiến sỹ Chapas cho biết nhiều người có xu hướng xịt quá nhanh hoặc quá xa, khiến lượng sản phẩm không đủ để bảo vệ hoàn toàn những vùng da tiếp xúc ánh nắng. Một phần kem còn có thể bị gió thổi lệch, làm giảm hiệu quả và gây lãng phí.

Ngoài ra, khi sử dụng dạng xịt, người dùng có nguy cơ hít phải các hạt li ti. Dù sản phẩm an toàn khi tiếp xúc với da, việc hít phải hay nuốt phải là điều cần tránh. Tiến sỹ Daveluy khuyến nghị không nên xịt lên mặt, nhất là khi có gió, và tuyệt đối tránh sử dụng gần nguồn lửa vì thành phần cồn trong sản phẩm rất dễ bắt cháy.

Thời điểm nên chọn kem chống nắng xịt thay vì dạng kem

Kem chống nắng dạng xịt sở hữu một số ưu điểm khiến nó phù hợp trong những tình huống nhất định. Tiến sỹ Daveluy cho biết dạng xịt đặc biệt hữu ích khi vận động ngoài trời, tập thể dục hoặc khi da đang đổ mồ hôi, vì khả năng bám trên bề mặt ẩm tốt và thuận tiện để thoa lại nhanh.

Tiến sỹ Chapas cũng đánh giá cao sự tiện lợi của dạng xịt với những người bận rộn, bởi sản phẩm thường khô nhanh và dễ bao phủ những vùng khó với tới như lưng hoặc phía sau cánh tay.

(Ảnh: iStock)

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh dạng xịt chỉ thực sự phát huy ưu điểm khi người dùng tuân thủ quy tắc: xịt đủ lượng, giữ khoảng cách phù hợp và luôn thoa lại bằng tay.

Nên dùng kem chống nắng dạng xịt vật lý hay hóa học?

Kem chống nắng vật lý dạng xịt đang ngày càng phổ biến nhờ khả năng phù hợp với da nhạy cảm. Với hoạt chất oxit kẽm hoặc titan dioxit, nhóm sản phẩm này ít gây kích ứng và gần như an toàn tuyệt đối, thậm chí được sử dụng trong các loại kem trị hăm cho trẻ nhỏ.

Tiến sỹ Daveluy đánh giá kem chống nắng vật lý là lựa chọn “an toàn hơn.” Chapas bổ sung rằng dạng khoáng cũng thân thiện với môi trường, đặc biệt quan trọng với những người thường xuyên bơi lội hoặc lặn biển.

Tuy nhiên, bất kể chọn dạng xịt khoáng hay hóa học, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được sản phẩm mà bạn thích và sẵn sàng sử dụng hằng ngày. Theo Tiến sỹ Daveluy, hiệu quả chống nắng đến từ sự đều đặn và đủ lượng, chứ không chỉ từ công thức. Một sản phẩm lý tưởng là sản phẩm bạn muốn thoa lại sau mỗi 2 giờ mà không cảm thấy phiền phức./.

