5 bước “chỉnh sửa” giúp bạn giữ lớp trang điểm rạng rỡ cả ngày

Một ngày dài với vô số lịch trình, cuộc họp, di chuyển hay áp lực công việc có thể dễ dàng khiến lớp trang điểm buổi sáng của bạn trở nên kém chỉn chu. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn phải chấp nhận vẻ ngoài xuống sắc.

Touch-up makeup (làm mới lớp trang điểm) trong ngày, chính là “cứu tinh” giúp duy trì thần thái rạng rỡ và sự tự tin trong mọi khoảnh khắc. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể lấy lại vẻ ngoài tươi tỉnh, hài hòa và đầy sức sống.

Bước 1: Kiểm soát dầu thừa - bước nền tảng để phục hồi lớp makeup

Dầu nhờn là nguyên nhân hàng đầu khiến lớp nền nhanh bị xỉn màu, trôi loang hoặc trông nặng mặt. Vì vậy, trước khi bạn nghĩ đến việc dặm lại bất kỳ sản phẩm nào, hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ lượng dầu thừa trên da.

Đừng vội phủ phấn ngay lập tức, bởi làm vậy chỉ khiến lớp nền càng dễ mốc, dày và không đều. Lựa chọn đúng đắn nhất chính là giấy thấm dầu hoặc khăn giấy mềm. Thao tác rất đơn giản: chỉ cần đặt giấy lên vùng da bóng nhờn và chấm nhẹ. Việc chạm nhẹ thay vì miết mạnh giúp giữ nguyên lớp nền phía dưới, đồng thời làm da khô thoáng tức thì. Ngay khi dầu được kiểm soát, gương mặt bạn sẽ trông sáng sủa hơn trước khi bước sang các bước tiếp theo.

Với những bạn có da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, bí quyết để hạn chế việc phải touch-up nhiều lần chính là dùng kem lót kiềm dầu ngay từ buổi sáng. Sản phẩm này như một lớp “lá chắn” giúp hạn chế đổ dầu và hỗ trợ lớp nền bám chắc suốt ngày dài.

Đến giữa ngày, bạn chỉ cần thấm nhẹ dầu và thêm chút phấn phủ là đã có thể làm mới toàn bộ diện mạo.

(Ảnh: Getty images)

Bước 2: “Đánh thức” làn da bằng xịt khoáng dưỡng ẩm

Sau bước làm sạch dầu thừa, hãy giúp làn da được “nạp năng lượng” bằng một lớp xịt khoáng. Đây là bước mà nhiều người thường bỏ quên, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi kết cấu lớp nền.

Xịt khoáng dưỡng ẩm có khả năng làm mềm những vùng da bị khô hoặc bong nhẹ sau nhiều giờ, giúp lớp makeup trở lại trạng thái mịn màng. Chỉ vài tia sương nhẹ, làn da gần như lập tức trở nên tươi mát, như được thư giãn giữa buổi trưa oi ả. Những loại xịt khoáng chứa thêm chất chống ôxy hóa, lô hội, bạc hà… còn giúp làm dịu da và mang đến cảm giác sảng khoái dễ chịu.

Điểm khác biệt của xịt khoáng dưỡng ẩm so với xịt khóa makeup là xịt khóa makeup thường dùng sau khi hoàn thiện lớp trang điểm, còn xịt khoáng mới là “trợ thủ đắc lực” khi làm mới lớp nền trong ngày. Nó giúp lớp makeup cũ được làm mềm, từ đó mọi sản phẩm bạn dặm lên sau đó sẽ hòa quyện mượt mà hơn.

Bước 3: Làm sáng diện mạo với lớp kem che khuyết điểm mỏng nhẹ

Khi đã có nền tảng đủ ẩm, bạn có thể tiến đến bước “hồi sinh” gương mặt bằng kem che khuyết điểm. Đây là sản phẩm giúp tái tạo sự tươi tắn nhanh chóng, đặc biệt là ở những vùng dễ lộ dấu hiệu mệt mỏi như quầng mắt, nếp gấp quanh mũi hay rãnh cười.

Một bí quyết quan trọng: chỉ dùng một lượng nhỏ. Lấy kem ra đầu ngón tay hoặc mu bàn tay rồi dùng cọ nhỏ hoặc bông mút dặm thật nhẹ. Việc dặm từ từ giúp lớp kem hòa trộn vào lớp nền cũ mà không làm dày mặt. Chỉ cần một lớp mỏng cũng đủ để che đi khuyết điểm, làm bật lên sự tươi sáng tự nhiên mà không gây nặng nề.

Khi dùng cho vùng mắt, bạn hãy thoa từ khóe trong ra ngoài, tập trung vào nơi có bóng tối nhiều nhất. Ngay sau khi dặm xong, đôi mắt sẽ trông tỉnh táo hơn, gương mặt như được “làm mới” chỉ trong vài phút.

Bước 4: Khơi dậy sức sống bằng má hồng tươi nhẹ

Suốt nhiều giờ hoạt động, sắc má hồng ban đầu thường bị nhạt đi, khiến gương mặt trở nên thiếu sức sống. Bổ sung lại một lớp má hồng nhỏ thôi đã đủ để diện mạo tươi mới trở lại.

Khi touch-up, dạng kem hoặc dạng lỏng luôn là lựa chọn mềm mại nhất. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ, chúng tán đều dễ dàng lên lớp nền đã có trước đó mà không gây mốc hay nặng mặt. Bạn có thể dùng bông mút hơi ẩm, lấy một lượng sản phẩm nhỏ rồi dặm từ xương gò má lên thái dương để tạo hiệu ứng tự nhiên. Lớp má hồng nhẹ như sương sẽ giúp khuôn mặt rạng rỡ và trẻ trung tức thì, mà không hề tạo cảm giác gượng gạo.

(Ảnh: Getty images)

Bước 5: “Khóa” lớp trang điểm với phấn phủ trong suốt

Bước cuối cùng để hoàn chỉnh lần touch-up là phủ một lớp phấn thật mỏng. Nhưng hãy nhớ: phấn phủ trong suốt mới là lựa chọn phù hợp nhất cho bước làm mới này. Những loại phấn chứa nhiều sắc tố hoặc phấn nền màu dễ khiến lớp makeup trở nên dày và thiếu tự nhiên.

Chỉ cần một chút phấn trong suốt, bạn đã có thể kiểm soát dầu và cố định lại tất cả sản phẩm vừa dặm. Dùng cọ lớn lông mềm hoặc bông phấn để phủ nhẹ lên vùng chữ T, cánh mũi và cằm - những nơi thường dễ đổ dầu nhất. Với thao tác nhẹ nhàng này, lớp makeup sẽ trở nên mịn, khô ráo và bền hơn cho đến cuối ngày.

Touch-up không chỉ là dặm lại lớp trang điểm, mà còn là nghệ thuật chăm sóc diện mạo giữa dòng chảy bận rộn. Chỉ với vài phút, bạn có thể “tái sinh” vẻ rạng rỡ của mình, giữ được sự tự tin và khí chất suốt cả ngày./.

