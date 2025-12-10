Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Em họ Công Phượng lần đầu đá chính?

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ phân định ngôi nhất bảng, qua đó giành tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết.

Tầm quan trọng của trận đấu gặp U22 Malaysia là điều không phải bàn cãi với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Do đó, U22 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận "đại chiến" này.

Dẫu vậy, với nguy cơ chưa có được thể trạng tốt nhất sau chấn thương của Xuân Bắc, hàng tiền vệ U22 Việt Nam có lẽ sẽ chứng kiến sự xuất hiện ngay từ đầu của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Tài năng trẻ của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh được biết tới là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Bên cạnh đó, phong độ cao cùng lối chơi đĩnh đạc, tự tin của Quốc Cường được đánh giá là "vũ khí bí mật" mà thầy Kim muốn dành cho "Những chú hổ Mã Lai"./.