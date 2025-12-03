Đình Bắc lập cú đúp "mở hàng," U22 Việt Nam thắng sát nút trận ra quân SEA Games

Chiều 3/12, Đội tuyển U22 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi ở môn Bóng đá Nam SEA Games 33 khi giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ U22 Lào ở trận đấu mở màn bảng B.

Nhập cuộc với "mũi đinh ba" trên hàng công gồm Đình Bắc, Quốc Việt và Thanh Nhàn, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng đậm ngay ở trận mở màn.

Tuy nhiên trước hàng phòng ngự số đông của U22 Lào, những cầu thủ tấn công của U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong các pha lên bóng và thường phải đẩy bóng sang 2 hành lang biên để tìm kiếm cơ hội.

Sau khoảng gần nửa giờ đồng hồ thi đấu, U22 Việt Nam có được bàn khai thông thế bế tắc do công của Đình Bắc. Từ pha căng ngang bên phía cánh phải của Minh Phúc, tiền đạo mang áo số 7 thực hiện pha đặt lòng tinh tế tung lưới U22 Lào, đưa đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt lên dẫn trước 1-0.

Minh Phúc (số 21) kiến tạo bàn mở tỷ số của Đội tuyển U22 Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Dù vậy, niềm vui của các cổ động viên Việt Nam chỉ kéo dài được khoảng 4 phút khi U22 Lào nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sau pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng tìm đến vị trí của Douangvilay và cầu thủ mang áo số 17 nhanh chân đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun.

Cuối hiệp 1, U22 Việt Nam gia tăng sức ép và có cơ hội ghi thêm bàn thắng, tuy nhiên pha dứt điểm cận thành của Thanh Nhàn không thể vượt qua được nỗ lực truy cản của hậu vệ bên phía U22 Lào. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục đưa được bóng đến ngay trước khung thành đối phương, nhưng một lần nữa pha dứt điểm của Quốc Việt lại bị hậu vệ mang áo số 21 là Vongsakda chặn đứng.

Phút thứ 60, Đình Bắc có pha xử lý cá nhân đẳng cấp để nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam. Nhận bóng từ Thanh Nhàn, chân sút mang áo số 7 đi bóng vượt qua 2 hậu vệ của U22 Lào trước khi tung ra cú sút bằng chân trái đưa bóng đi chìm, đánh bại thủ thành Lokphathip để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Những phút cuối trận, bóng liên tục được các đồng đội dồn cho Đình Bắc để chân sút này hoàn tất hattrick, tuy nhiên các pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 7 đều đưa bóng đi chệch khung thành. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Lào ở trận ra quân bảng B.

Trận thắng sít sao trước U22 Lào một lần nữa chỉ đạt "chỉ tiêu" về điểm số, còn hiệu quả bàn thắng tiếp tục là một hạn chế với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngoài màn tỏa sáng của Đình Bắc, những chân sút khác như Quốc Việt và Thanh Nhàn vẫn chưa có được sự sắc bén trước khung thành đối phương.

Sau chiến thắng trước U22 Lào, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có quãng nghỉ 8 ngày trước khi bước vào lượt trận thứ 2 - cũng là lượt trận cuối cùng giai đoạn vòng bảng tại SEA Games 33, gặp đối thủ U22 Malaysia cũng trên Sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Đội hình U22 Việt Nam gặp Lào: "Mũi đinh ba" Quốc Việt - Thanh Nhàn - Đình Bắc Thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng tưng bừng ở trận mở màn, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định đưa cả 3 tiền đạo là Thanh Nhàn, Quốc Việt và Đình Bắc ra sân ngay từ đầu.