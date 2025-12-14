Họp báo trước trận bán kết SEA Games: HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng

Phát biểu ở họp báo chiều 14/12, trước trận bán kết với U22 Philippines tại SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik - "thuyền trưởng" của Đội tuyển U22 Việt Nam khẳng định tinh thần quyết tâm: "Bất kể diễn biến của trận đấu ngày mai như thế nào, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu và chiến thắng."

Mở đầu họp báo, thầy Kim cho biết ông hài lòng với hành trình của U22 Việt Nam tại vòng bảng đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của "Binh đoàn Rồng Vàng" sẽ không dừng lại ở vòng bán kết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định các cầu thủ đã có sự chuẩn bị toàn diện về chiến thuật, thể lực và tinh thần, sẵn sàng chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

Dù từng vượt qua U22 Philippines với tỷ số 2-1 tại bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh cuộc chạm trán vào ngày mai sẽ là một trận đấu khác biệt và không có chỗ cho sự chủ quan.

"Đội nào cũng quyết tâm chiến thắng nên tôi cho rằng, bên có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của Đội tuyển Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam," huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định.

Về phần mình, đội trưởng Khuất Văn Khang nhấn mạnh bài học từ kỳ SEA Games trước là động lực để U22 Việt Nam trưởng thành hơn, quyết tâm thể hiện tốt ở trận đấu vào ngày mai.

Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định dù trận đấu kéo dài 90 hay 120 phút, toàn đội cũng sẽ cố gắng giữ vững tinh thần chiến đấu và sự tự tin cao nhất đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như theo dõi qua truyền hình đã luôn đồng hành, "tiếp lửa" cho Đội tuyển U22 Việt Nam.

Cả hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Philippines đều đang có hành trình ấn tượng tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Về phía U22 Philippines, huấn luyện viên trưởng Garrath McPherson bày tỏ niềm tự hào khi đội bóng lần đầu tiên sau thời gian dài góp mặt ở bán kết SEA Games.

Huấn luyện viên McPherson khẳng định U22 Philippines sẽ giữ nguyên triết lý chơi bóng, chú trọng phát huy điểm mạnh thể chất và hạn chế khả năng kiểm soát, triển khai kỹ thuật của U22 Việt Nam.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 15/12 tới trên Sân vận động Rajamangala.

Trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ được sử dụng để xác định đội vào chung kết./.

Lịch thi đấu vòng bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Thủ tướng gửi lời chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 Ngay sau hai chiến thắng tối 11/12 của đội tuyển nữ và U22 Việt Nam,Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng hai đội và khích lệ các cầu thủ chuẩn bị thật tốt cho vòng Bán kết.