Premier League: Các 'ông lớn' đua nhau giành chiến thắng

Loạt trận sớm vòng 16 Premier League diễn ra đêm qua khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đầu giành được chiến thắng.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea tạo thế trận tốt hơn trước Everton trước khi "hạ gục" Everton 2-0 ngay trong hiệp 1.

Malo Gusto tỏa sáng với một kiến tạo để Cole Palmer lập công mở tỷ số ở phút 21 trước khi ghi bàn ấn định kết quả 2-0 cho The Blues.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Enzo Maresca chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi mặt trận.

Với 3 điểm ở trận này, Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League mùa này với 28 điểm sau 16 vòng đấu.

Cùng với Chelsea, Liverpool cũng tìm lại được niềm vui ở đấu trường quốc nội sau hai trận hòa liên tiếp bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brighton.

Tiền đạo Hugo Ekitike sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng cho The Kop.

Hugo Ekitike phá vỡ sự cân bằng ở ngay phút thứ 2 với pha lập công mở tỷ số, trước khi ấn định kết quả ở phút 60 sau đường kiến tạo của Mohamed Salah.

Sau 16 vòng đấu, đoàn quân của Arne Slot đã có được 26 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 6 ở bảng xếp hạng Premier League.

Bên kia chiến tuyến, trận thua này đã đẩy Brighton rơi xuống vị trí thứ 9 với 3 điểm ít hơn so với Liverpool.

Còn ở trận đấu muộn nhất loạt trận này, Arsenal đã giành chiến thắng 2-1 trước Wolves theo kịch bản không ngờ khi cả hai bàn thắng của họ đều đến từ tình huống phản lưới nhà.

Arsenal đẩy cao đội hình và dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng "bất lực" trong việc đưa bóng vào lưới đội khách trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Wolves, nhưng may mắn lại đến với Pháo thủ đúng thời điểm khó khăn.

Phút 70, từ tình huống phạt góc, thủ thành Sam Johnstone nỗ lực cản phá nhưng vô tình phản lưới nhà, mở tỷ số cho Pháo thủ.

Sau bàn thắng may mắn của Arsenal, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Wolves vùng lên mạnh mẽ và nỗ lực của họ cũng được đền đáp.

Phút 90, cầu thủ vào sân thay người Arokodare khiến cổ động viên Arsenal chết lặng khi đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Wolves.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 90+4, từ quả tạt bên cánh phải của Saka, hậu vệ Yerson Mosquera vô tình phản lưới, ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Arsenal.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 36 điểm sau 16 trận, còn Wolves chôn chân ở vị trí cuối bảng với 2 điểm.

Những kết quả này hứa hẹn sẽ mang đến vòng đấu thăng hoa cho các đội bóng mạnh bước vào loạt trận đêm nay. Man City sẽ làm khách trên sân Crystal Palace, Tottenham đối đầu Nottingham Forest trong khi Newcastle gặp Sunderland./.

