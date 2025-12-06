SEA Games 33: Thắng đậm trước Lào, U22 Malaysia giành lợi thế lớn ở bảng B

Bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng U22 Malaysia đã thể hiện sức mạnh áp đảo trong hiệp hai để giành chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào, qua đó chiếm lợi thế lớn tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trong hiệp 1, ngay phút thứ 4, U22 Lào bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sai lầm phòng ngự ở phút 33 đã giúp cầu thủ Harry Danish gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng áo vàng. Ở phút thứ 59, Haqimi Azim tận dụng sai sót của thủ môn Lào để nâng tỷ số lên 2 - 1. Phút 62, trung vệ Michel Raj đánh đầu hiểm hóc từ pha phạt góc, nới rộng cách biệt thành 3-1.

Đến phút 90, trong bối cảnh U22 Lào chỉ còn 10 người trên sân, Khalil ấn định chiến thắng 4-1 bằng một cú lốp bóng tinh tế.

Với 3 điểm cùng hiệu số +3 vượt trội, U22 Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B. Chiến thắng này tạo đà tâm lý và lợi thế lớn cho họ trước cuộc đối đầu được dự báo là quyết liệt với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới.

Trong khi đó, U22 Lào phải chia tay giải đấu ngay từ khi Đại hội còn chưa khai mạc./.

SEA Games 33: U22 Việt Nam dành thời gian hồi phục tối đa, sẵn sàng gặp Malaysia Toàn đội tuyển U22 Việt Nam đang thể hiện sự quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025.