'Khẩu chiến' căng thẳng sau trận M.U hòa tiếc nuối trước Bournemouth

Manchester United đã phải ngậm ngùi rời sân Vitality chỉ với 1 điểm sau trận hòa 2-2 tiếc nuối trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Tại Vitality, trận đấu diễn ra hấp dẫn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi khi thủ môn Petrovic liên tiếp từ chối các cơ hội của Fernandes và Amad Diallo của Quỷ đỏ.

Phải đến phút 61, kịch tính của trận đấu mới được đẩy lên cao khi liên tiếp có đến 4 bàn thắng xuất hiện trong vòng 20 phút thi đấu.

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 61 để mở tỷ số cho Manchester United. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Bournemouth có bàn gỡ 1-1 của Ryan Christie.

M.U tái lập thế dẫn bàn sau pha phản lưới nhà của James Hill ở phút 71, nhưng niềm vui của Quỷ đỏ chỉ diễn ra 7 phút trước khi Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ.

Từ chấm đá phạt 11m, Junior Kroupi không mắc sai lầm, ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 cho đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola.

Kết quả này khiến Manchester United lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 2 Man City. Họ đang kém đội bóng cùng thành phố 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đoàn quân của Michael Carrick vẫn đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau là Aston Villa.

Trận đấu giữa Bournemouth và M.U diễn ra căng thẳng.

Tuy nhiên, trận hòa tiếc nuối tại sân Vitality lại tạo cơ hội để cho nhóm sau như Aston Villa, Liverpool và Chelsea bám đuổi trong cuộc đua cạnh tranh suất tham dự đấu trường Champions League mùa tới.

Theo lịch thi đấu, trong giai đoạn còn lại của mùa giải, Manchester United sẽ còn phải đối đầu hai đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Liverpool.

Bên kia chiến tuyến, trận hòa này giúp Bournemouth kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên 11 trận, cân bằng kỷ lục mà họ từng thiết lập trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025. Bournemouth hiện xếp thứ 10 với 42 điểm, nhưng khó giữ được vị trí này sau khi vòng 31 khép lại.

"Khẩu chiến" sau trận đấu

Với việc chỉ giành được kết quả hòa, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick không hài lòng khi cho rằng họ xứng đáng giành kết quả tốt hơn.

M.U cho biết họ đáng ra được hưởng penalty sau tình huống Amad Diallo ngã trong vòng cấm cũng như nhắc đến việc Harry Maguire phải nhận thẻ đỏ.

"Chúng tôi phải được hưởng quả phạt đền thứ hai. Tình huống ấy rất dễ thấy và tôi không hiểu sao trọng tài lại không công nhận," huấn luyện viên Carrick nói.

Carrick cũng chỉ ra điểm tương đồng giữa hai pha bóng trong vòng cấm của hai đội nhưng Bournemouth được hưởng penalty còn Quỷ đỏ thì không.

Ông nói: "Trong tình huống của Maguire, tiền đạo của họ vượt qua cậu ấy và Maguire đặt tay lên vai đối thủ. Bournemouth được hưởng phạt đền. Tình huống của Amad giống hệt và trọng tài có thể can thiệp, nhưng ông ấy có lựa chọn khác."

Cầu thủ M.U phản ứng với quyết định của trọng tài.

Cùng với Carrick, đội trưởng M.U Bruno Fernandes cũng tỏ ra giận dữ. Anh nói: "Amad bị đẩy ra khỏi thế đứng và lẽ ra phải có penalty. Nhưng VAR nói không đủ tác động. Sau đó, chúng tôi nhận một quả penalty cho Bournemouth trong tình huống tương tự với Maguire."

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra tiếc nuối với kết quả hòa. "Kết quả này là thực sự đáng thất vọng. Chúng tôi muốn có chiến thắng và dẫn trước 2 lần nhưng không thể giữ được. Chúng tôi thi đấu nỗ lực bởi tất cả đều hiểu điểm số lúc này quan trọng như thế nào."

Về phía Bournemouth, huấn luyện viên Andoni Iraola cũng lên tiếng đáp trả khi cho rằng tình huống của Amad không đáng để dẫn đến phạt đền.

"Chúng ta có lợi thế là là có thể xem lại nhanh các pha bóng và tôi không nghĩ tình huống của Amad có gì đáng nói. Theo tôi, đó không phải là pha bóng dẫn đến phạt đền," ông Andoni Iraola nói.

"Tôi nghĩ tình huống của Evanilson và Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm là không có gì phải bàn cãi, vì các hậu vệ đã mất vị trí và chỉ có cách sửa sai bằng phạm lỗi. Còn pha bóng của Amad thì không bao giờ là penalty"./.

