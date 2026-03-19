Xác định xong 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League

8 đội bóng xuất sắc cùng 4 cặp đấu tứ kết Champions League mùa giải 2025-26 đã chính thức được xác định sau khi loạt trận lượt về vòng 1/8 khép lại vào sáng 19/3.

Liverpool thắng hủy diệt

Sau Arsenal, niềm hy vọng tiếp theo của bóng đá Anh là Liverpool cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Galatasaray.

Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah thay nhau lập công mang chiến thắng về cho The Kop.

Tại Anfield, Liverpool nhập cuộc chủ động, tạo thế trận hoàn toàn áp đảo và bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 25 sau pha dứt điểm của Szoboszlai.

Đoàn quân của Arne Slot thậm chí còn có cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng Salah đã không thể đánh bại được thủ thành Uğurcan Çakır ở chấm đá phạt 11m ở cuối hiệp 1.

Tuy nhiên, Liverpool cũng không quá tiếc nuối khi mà ngay đầu hiệp 2 họ đã liên tiếp có thêm ba bàn thắng nữa sau các pha dứt điểm của Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah.

The Kop còn có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới Galatasaray sau pha phản lưới của Wilfried Singo nhưng VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng khi xác định Jeremie Frimpong rơi vào thế việt vị.

Giành chiến thắng đậm, Liverpool đã ngược dòng thành công trước Galatasaray để thẳng tiến vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 4-1.

Premier League lép vế trước

Cũng ở loạt trận này, hai đại diện khác của Anh là Tottenham và Newcastle United cũng thi đấu nhưng tạo nên bất ngờ trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Trở về sân nhà sau thảm bại 2-5, Tottenham quyết tâm giành chiến thắng đậm để có thể tạo nên màn ngược dòng kỳ diệu trước Atletico Madrid.

Với quyết tâm đó, đoàn quân của huấn luyện viên Igor Tudor chủ động chơi dâng cao để tìm đường vào khung thành của đối phương. Tuy nhiên, Tottenham chỉ có thể tạo nên cuộc rượt đuổi căng thẳng.

Tottenham hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Randal Kolo Muani và Xavi Simons, nhưng đã để cho Julián Álvarez và Dávid Hancko gỡ hòa 2-2 sau 75 phút thi đấu.

Phải đến phút 90, Tottenham mới có được bàn thắng thứ 3 nhờ công của Xavi Simons, để dẫn 3-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được ở trận đấu này, qua đó thua chung cuộc 5-7.

Barcelona thắng tưng bừng, thẳng tiến tứ kết. (Nguồn: Barcelona FC)

Ở cặp đấu còn lại, Newcastle United cũng rất tự tin khi hành quân đến Nou Camp sau khi hòa đáng tiếc 1-1 trước Barcelona ở lượt đi.

Tuy nhiên, đội bóng của Eddie Howe chỉ có thể thi đấu tốt trong hiệp 1 và tạo nên thế trận rượt đuổi tỷ số với đội chủ nhà.

Anthony Elanga thi đấu ấn tượng với một cú đúp nhưng không thể mang đến lợi thế cho đội khách khi để Barcelona chọc thủng lưới 3 lần sau các pha lập công của Raphinha, Marc Bernal và Lamine Yamal.

Sang hiệp 2, Chích chòe dù đã nỗ lực nhưng không thể ngăn cản hàng công quá mạnh của Barcelona và cuối cùng phải nhận thêm 4 bàn thua.

Fermín López, Robert Lewandowski và Raphinha đã thay nhau "phá lưới" thủ thành Aaron Ramsdale để gieo sầu cho Tottenham với kết quả 7-2, qua đó thắng chung cuộc 8-3.

Với thất bại của Tottenham và Newcastle, các câu lạc bộ Premier League đang lép vế trước các đại diện đến từ La Liga ở "đại chiến" Anh-Tây Ban Nha.

Trước đó, Manchester City dù được đánh giá rất cao song đã để thua chung cuộc 1-5 trước Real Madrid sau hai lượt trận. Man City thua thảm 0-3 tại Bernabeu và thua 1-2 khi tái ngộ trên sân nhà Etihad.

Bayern Munich thách thức mọi đối thủ

Ở cặp đấu cuối cùng vòng 1/8, Bayern Munich tiếp tục phô trương sức mạnh bằng chiến thắng cách biệt 4-1 trong cuộc tiếp đón Atalanta trên sân nhà.

Harry Kane và Luis Diaz cùng nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho Hùm xám. Kane có cho riêng mình cú đúp trong khi Diaz có một bàn và một kiến tạo cho Lennart Karl lập công.

Với chiến thắng này, Bayern Munich hiên ngang tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận. Đây cũng là kết quả cách biệt lớn nhất ở vòng 1/8. Bayern Munich rõ ràng đang thực sự là thử thách lớn đối với mọi đối thủ.

Như vậy, 8 đội bóng đã giành quyền vào tứ kết có Real Madrid, PSG, Arsenal, Sporting CP, Bayern Munich, Atletico Madrid, Barcelona và Liverpool.

Theo phân nhánh đấu, Real Madrid sẽ phải "đại chiến" Bayern Munich, PSG gặp Liverpool, Arsenal đối đầu Sporting trong khi Atletico "nội chiến" Barcelona./.

