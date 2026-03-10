HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi Việt Nam bị loại từ vòng bảng?

Đội tuyển nữ Việt Nam dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại đậm 0-4 trước Đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt cuối bảng C vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Sau 3 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ giành được vị trí thứ ba bảng C, qua đó sớm bị loại khỏi giải đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng có được 3 điểm như Philippines (bảng A) và Uzbekistan (bảng B) nhưng có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (-4 so với -2). Kết quả này khiến chúng ta không thể có tên trong danh sách đội xếp thứ ba có thành tích tốt giành quyền vào tứ kết.



Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình, đồng thời khẳng định thắng thua là điều bình thường trong bóng đá.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng,” ông Mai Đức Chung nói.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn. “Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận.”

Ông cũng cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào. “Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện.”

Tuyển nữ Việt Nam dừng cuộc chơi sau thất bại trước Nhật Bản. (Nguồn: VFF)

Trong buổi họp báo, ông Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu. “Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trong thời gian thi đấu tại đây. Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Australia đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi.”

Đáng chú ý, khi nói về tương lai sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.”

Khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên Mai Đức Chung một lần nữa gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong thời gian tới.

Như vậy, tại bảng C, cùng với đội tuyển Nhật Bản, các cô gái Đài Bắc Trung Hoa cũng đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-1 trước Đội tuyển nữ Ấn Độ.

Theo phân nhánh đấu, với vị trí nhất bảng C, Đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ gặp nhiều thuận lợi khi chỉ phải đối đầu Đội tuyển nữ Philippines ở tứ kết.

Trong khi đó, Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa sẽ phải đối mặt nhiều thách thức khi đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Đội tuyển nữ Trung Quốc.

Trung Quốc chính là nhà đương kim vô địch và đang có phong độ ấn tượng ở giải đấu năm nay.

Cùng với Trung Quốc, Đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng chỉ phải gặp đối thủ "chiếu dưới" là Uzbekistan ở tứ kết.

Trong khi đó, chủ nhà Australia và Triều Tiên sẽ phải chạm trán nhau trong trận cầu tâm điểm của vòng tứ kết giải bóng đá nữ châu Á năm nay.

Các trận đấu thuộc vòng tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/3. 4 đội thắng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2027./.

Thua đậm Nhật Bản, Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay giải châu Á 2026 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải chia tay vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 ngay từ vòng bảng sau khi để thua đậm 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối bảng C.