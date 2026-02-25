Xác định thêm 4 đội bóng vào vòng 1/8 Champions League

Vòng 1/8 Champions League đã chính thức xác định thêm được 4 đội bóng góp mặt sau khi loạt trận lượt về vòng play-off diễn ra rạng sáng 25/2 khép lại.

Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Newcastle United là những đội đã vượt qua vòng play-off.

Bodo/Glimt loại á quân Inter Milan

Sau khi tạo địa chấn với chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Bodo/Glimt tiếp tục gây sốc khi đánh bại Inter Milan 2-1 ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza của đối thủ.

Trước trận lượt về, nhiều người vẫn đặt niềm tin rất lớn về khả năng lội ngược dòng của Inter khi mà họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, trước hàng vạn khán giả, đại diện Italy lại bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Bodo/Glimt.

Khó khăn càng tăng lên với đội bóng á quân khi đội bóng đến từ Na Uy gây choáng váng với hai bàn thắng liên tiếp nhờ sự tỏa sáng của Jens Hauge.

Jens Hauge phá vỡ thế trận với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 58 trước khi kiến tạo cho Hakon Evjen nhân đôi cách biệt ở phút 72 để giúp Bodo/Glimt dẫn trước 5-1 sau hai lượt trận.

Bị đối thủ dẫn trước với khoảng cách quá lớn, Inter không còn cách nào khác là phải vùng lên, nhưng chỉ một lần chọc thủng lưới đối phương của Alessandro Bastoni.

Để thua chung cuộc 2-5, Inter Milan ngậm ngùi dừng cuộc chơi dù trước đó họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Kết quả này không chỉ đưa Bodo/Glimt lần đầu góp mặt ở vòng 1/8 mà còn giúp họ trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên thắng một trận knock-out Champions League kể từ khi giải đấu đổi tên năm 1992.

Bodo/Glimt khiến tất cả phải ngỡ ngàng tại Champions League.

Đáng chú ý, Bodo/Glimt cũng là câu lạc bộ đầu tiên ngoài 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) thắng 4 trận liên tiếp trước các đại diện thuộc nhóm này kể từ Ajax mùa 1971-72.

Đối thủ của Bodo/Glimt trên hành trình lịch sử sẽ là Sporting Lisbon hoặc Man City, đối thủ mà đại diện Na Uy từng đánh bại 3-1 ở giai đoạn vòng bảng.

Premier League áp đảo

Trong khi đó tại Anh, Newcastle United đã không quá khó khăn để hoàn tất việc giành tấm vé đi tiếp sau khi có chiến thắng hủy diệt 6-1 trên sân Qarabag ở lượt đi.

Trong cuộc tái đấu ở St James' Park, Chích chòe tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc với hai bàn thắng liên tiếp.

Sandro Tonali và Joelinton thay nhau lập công để giúp Newcastle United dẫn trước đội khách chỉ sau 6 phút thi đấu.

Camilo Duran giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 51. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, Sven Botman đã thiết lập khoảng cách với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Qarabag sau đó vẫn thi đấu với quyết tâm rất lớn nhưng chỉ có thêm bàn thắng của Elvin Jafarguliyev, qua đó chấp nhận dừng cuộc chơi với thất bại 2-3.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe đã chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 9-3 sau hai lượt trận.

Với việc Newcastle United giành quyền đi tiếp, bóng đá Anh cũng đã bảo toàn được quân số tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này.

Trước Chích chòe, 5 đại diện khác của Premier League là Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City và Tottenham đều đã đi tiếp với tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng 1/8.

Newcastle giúp bóng đá Anh bảo toàn lực lượng ở Champions League.

Tại vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Newcastle United sẽ là Barcelona, đội từng thắng họ tại St James’ Park ở giai đoạn vòng bảng, hoặc Chelsea.

Ngoài Bodo/Glimt và Newcastle United, hai đội bóng khác cũng đã vượt qua vòng play-off là Bayer Leverkusen và Atletico Madrid.

Với lợi thế thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi, Leverkusen thi đấu thoải mái và cầm hòa Olympiacos 0-0 trong cuộc tái đấu trên sân nhà BayArena, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng 1/8.

Giành quyền đi tiếp, Leverkusen sẽ đối mặt với Arsenal hoặc Bayern Munich ở vòng đấu tiếp theo. Đây được xem là thách thức không dễ dàng gì với Leverkusen.

Ở cặp đấu còn lại, Alexander Sorloth đã trải qua ngày thi đấu ấn tượng để giúp Atletico Madrid vùi dập Club Brugge 4-1 trên sân nhà.

Alexander Sorloth có riêng cho mình hat-trick ở trận này, trong khi bàn thắng còn lại của Atletico được ghi bởi Johnny Cardoso.

Thẳng tiến vào vòng 1/8 với tỷ số 7-4, Atletico Madrid sẽ gặp một trong hai đại diện nước Anh là Liverpool hoặc Tottenham ở vòng 1/8./.

Champions League: Đội bóng 'tí hon' gây sốc, Newcastle thắng tưng bừng Bodoe/Glimt đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở lượt đi vòng play-off khi đánh bại á quân Inter Milan, trong khi Newcastle nắm chắc vé đi tiếp bằng chiến thắng hủy diệt.