Sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chúc Tết tiếng Việt, háo hức phong tục lì xì năm mới

Dịp Tết Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ trở nên đặc biệt ý nghĩa với Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ gốc Brazil đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, khi hoàn tất thủ tịch nhập tịch hồi tháng 10/2025.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đã gửi những lời chúc năm mới bằng tiếng Việt đến với những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam, mong một năm mới nhiều may mắn đến với mọi người.

Sau 5 năm sinh sống tại Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng và trân trọng những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong những dịp lễ đặc biệt như Tết Nguyên đán cổ truyền./.

