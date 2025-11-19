Xuân Son "nổ súng" ngày trở lại, tuyển Việt Nam chật vật đánh bại chủ nhà Lào

Tối 19/11, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.

Sau tiếng còi khai cuộc, "Binh đoàn Rồng Vàng" chủ động đẩy cao đội hình và áp đặt thế trận. Tuy nhiên dù kiểm soát bóng vượt trội, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn gặp khó trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự số đông bên phía đội chủ nhà Lào.

Phút thứ 20, Văn Vĩ có tình huống thoát xuống bên phía cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền trả ngược thuận lợi để Hoàng Đức băng lên dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút của tiền vệ mang áo số 14 lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Chỉ 10 phút sau, tuyển Việt Nam có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số trận đấu khi nỗ lực của Cao Pendant Quang Vinh đưa bóng đến vị trí của Tiến Linh.

Tuy nhiên ở cự ly chỉ khoảng 6m ngay trước khung thành, tiền đạo của tuyển Việt Nam lại tung cú sút chân trái với lực quá mạnh, đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép đối phương trong những phút tiếp theo. Cơ hội đáng chú ý nhất đến từ pha đột phá của Hoàng Đức ở phút thứ 36, nhưng pha dứt điểm từ góc hẹp của tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình FC không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành bên phía Đội tuyển Lào. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik tăng cường sức tấn công khi đưa vào sân Tuấn Hải và đặc biệt là Xuân Son - chân sút đã nghỉ thi đấu gần 1 năm vì chấn thương tại AFF Cup 2024.

Với sự xuất hiện của 2 "ngòi nổ" mới, Hoàng Đức được kéo về khu vực giữa sân làm bóng và lập tức có đường chuyền nguy hiểm để Tuấn Hải thoát xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc là pha đỡ bóng của tiền đạo mang áo số 10 không được tốt khiến cơ hội trôi qua.

Xuân Son đánh dấu ngày trở lại với bàn thắng trên chấm 11m. (Ảnh: afc)

Phút thứ 60, Hoàng Đức tiếp tục "châm ngòi" cho đợt tấn công tiếp theo với đường chuyền để Xuân Son làm tường và mở ra cơ hội đối mặt thứ 2 cho Tuấn Hải. Dù vậy một lần nữa "Hải bé" lại vô duyên với khung thành khi dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang.

Đến phút thứ 68, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi hậu vệ bên phía đội chủ nhà Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt 11m, Xuân Son không bỏ lỡ cơ hội để ghi dấu ấn trong ngày trở lại, với cú sút quyết đoán đưa "Binh đoàn Rồng Vàng" vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam không còn duy trì được sức tấn công và còn phải chịu nhiều đòn phản công từ phía chủ nhà Lào. Sự bọc lót của các trung vệ tuyển Việt Nam cũng như nỗ lực hỗ trợ phòng ngự của các tiền đạo như Tuấn Hải giúp thủ thành Đặng Văn Lâm không phải vào lưới nhặt bóng.

Đến phút bù giờ thứ 3, tuyển Việt Nam có bàn ấn định chiến thắng do công của Tuấn Hải.

Từ pha treo bóng của Trương Tiến Anh, thủ môn bên phía đội chủ nhà Lào để bóng trượt khỏi tay, tạo cơ hội để Tuấn Hải thực hiện pha ngả người móc bóng đẹp mắt, khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tuấn Hải (số 10) ấn định chiến thắng 2-0 cho Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: afc)

Thắng "vất vả" trước chủ nhà Lào giúp Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 tại bảng F với 12 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Malaysia.

Dù những kỳ vọng về một "cơn mưa" bàn thắng đã không diễn ra ở cuộc đọ sức với Đội tuyển Lào, nhưng việc Xuân Son lập công trong ngày trở lại sân cỏ cũng là một tín hiệu khả quan với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Ở lượt trận cuối cùng Vòng loại Asian Cup 2027, Đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón đối thủ Malaysia. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 4 bàn, do đã để thua 0-4 ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil của đối phương.

Trước mắt, đây sẽ là nhiệm vụ bắt buộc của "Binh đoàn Rồng Vàng" trong cuộc đua giành vé tham dự Vòng Chung kết Asian Cup 2027, cho đến khi FIFA có quyết định chính thức về những sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của Đội tuyển Malaysia./.

Thứ hạng bảng F sau lượt trận thứ 5, Vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: afc)

Phiên bản Xuân Son bùng nổ có xuất hiện trở lại trong trận đấu gặp tuyển Lào? Sau 2 lượt trận tương đối "nhạt nhòa" trước đối thủ Nepal, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang kỳ vọng vào một màn trình diễn khởi sắc hơn của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu với Lào. Tất cả đang chờ đợi HLV Kim Sang-sik tìm lời giải cho nhiều "bài toán" ở trận đấu gặp Lào.