Xuân Son tái xuất tuyển Việt Nam: "Quân bài tẩy" hay "canh bạc" của thầy Kim?

Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son mang tới cho huấn luyện viên Kim Sang-sik rất nhiều những toan tính trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

Kể từ sau khi Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam thực sự gặp khó trong việc giải bài toán ghi bàn. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn duy trì được cấu trúc phòng ngự tương đối ổn định, nhưng hàng công lại bộc lộ nhiều vấn đề.

Không khó để nhận ra rằng khi có Xuân Son, "Những chiến binh Sao Vàng" chơi linh hoạt và hiệu quả hơn. Ở AFF Cup 2024, chân sút nhập tịch này không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn về mặt chiến thuật, từ khả năng di chuyển thông minh, giữ bóng trong phạm vi hẹp đến cách kéo giãn hàng thủ đối phương.



Tuy nhiên, vấn đề là Xuân Son đã nghỉ thi đấu để dưỡng thương trong cả năm qua và việc tìm lại phong độ đỉnh cao với ngôi sao của Thép Xanh Nam Định vẫn còn là dấu hỏi lớn./.