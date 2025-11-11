Xuân Son rạng rỡ ngày trở lại Đội tuyển Việt Nam: "Tôi đã đạt 100% thể trạng"

Chiều nay 11/11, Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp Đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tâm điểm chú ý hướng về tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son - người hùng trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 của Đội tuyển Việt Nam - nhưng đã vắng bóng trên sân cỏ gần một năm vì chấn thương.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi kể từ thời điểm tôi gặp chấn thương. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào mỗi khi được khoác áo Đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi được trở lại. Gia đình tôi cũng rất tự hào khi tôi lại có cơ hội cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia," Xuân Son xúc động chia sẻ trong ngày tái xuất Đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo gốc Brazil khẳng định bản thân đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao nhất.

"Hiện tại, tôi đã đạt 100% thể trạng, không có gì đáng lo ngại cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức mỗi khi được trao cơ hội," Xuân Son tự tin.

Tiền đạo của Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định cũng cho biết anh vẫn duy trì tập luyện đầy đủ trong thời gian vừa qua: "Tôi đã 'nuốt trọn' giáo án của Ban huấn luyện Nam Định và luôn trong trạng thái sẵn sàng ra sân. Tôi không muốn bỏ lỡ phút nào, nhưng tất nhiên mọi quyết định thuộc về Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik."

Xuân Son (giữa) hứng khởi trong ngày trở lại Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Do lượt trận V-League 2025/26 mới chỉ vừa kết thúc vào ngày hôm qua 10/11, nhóm cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC được "thuyền trưởng" Kim Sang-sik cho phép tập hồi phục tại khách sạn.

Trên sân, các cầu thủ còn lại cũng chỉ vận động nhẹ với khối lượng vừa phải theo giáo án được thiết kế, để giúp tái tạo năng lượng và duy trì sự hứng khởi sau giai đoạn thi đấu căng thẳng ở giải quốc nội.

Tại bảng F, Đội tuyển Việt Nam hiện đang có 9 điểm, xếp thứ hai sau Đội tuyển Malaysia.

Theo kế hoạch, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Việt Trì, trước khi di chuyển sang Lào để thi đấu trận lượt về với Đội tuyển Lào, diễn ra vào ngày 19/11/2025.

Với lực lượng ổn định và tinh thần quyết tâm nắm bắt cơ hội, Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Vòng Chung kết Asian Cup 2027./.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam sau khi Xuân Son chính thức tái xuất Đội tuyển Việt Nam đã chính thức triệu tập trở lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Ngôi sao của Thép Xanh Nam Định hứa hẹn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình hiện tại của huấn luyện viên Kim Sang-sik.