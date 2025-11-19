Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm trọn vẹn trước chủ nhà Lào

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup trên sân Chao Anouvong với nhiệm vụ bắt buộc phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, giống như cuộc đối đầu cuối năm 2024, "Những chiến binh Sao Vàng" lại gặp vô vàn khó khăn trước hệ thống phòng ngự dày đặc và đầy tập trung của đội chủ nhà Lào.

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam suýt thủng lưới. Một thoáng mất tập trung của Xuân Mạnh đã mở khoảng trống cho đội trưởng Bounphachan Bounkong sút xa, buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải bay người cứu thua.

Sau những phút đầu bị bất ngờ, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik dần lấy lại thế trận. Phút thứ 7, Tiến Linh tung cú dứt điểm từ xa sau pha bỏ bóng của Hoàng Đức, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm. Tiền đạo này tiếp tục có cơ hội ở phút 15 sau pha xoay sở khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương, tuy nhiên cú sút cuối cùng lại thiếu chính xác.

Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến sự bế tắc của đội bóng áo trắng. Những pha đan bóng ngắn kém hiệu quả buộc tuyển Việt Nam phải chuyển hướng sang tấn công biên. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 20, khi Quang Hải phất đường chuyền dài mở ra pha tấn công biên trái. Văn Vĩ trả ngược bóng hợp lý, nhưng cú đệm lòng kỹ thuật của Hoàng Đức lại đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Càng về cuối hiệp, sức ép càng gia tăng. Phút 32, từ đường chuyền thuận lợi của Jason Quang Vinh Pendant, Tiến Linh lại bỏ lỡ cơ hội cận thành. Ngay sau đó, đến lượt Hoàng Đức không thắng được thủ môn Anoulak Vilaphonh ở cự ly gần.

Cuối hiệp 1, chủ nhà Lào bất ngờ thi đấu hưng phấn và có vài pha áp sát khung thành Việt Nam, nhưng hàng phòng ngự của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn kịp bọc lót. Về phần mình, dù tạo ra thêm vài tình huống nguy hiểm, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể mở tỷ số.

Sau hiệp đấu đầu tiên khá bế tắc, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện cuộc "đại tu" trên hàng công khi "tung" liền 4 cầu thủ Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng và Hai Long vào sân thay cho Tiến Linh, Thành Long, Văn Đô và Văn Vĩ. Đây cũng là lần đầu Xuân Son tái xuất sau 10 tháng dưỡng thương, khiến khán giả rất trông chờ.

Đến phút 59, hàng công mới của tuyển Việt Nam mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Nỗ lực "làm tường" của Xuân Son mở ra khoảng trống cho Tuấn Hải. Dù vậy, chân sút của câu lạc bộ Hà Nội lại đưa bóng đi trúng xà. Xuân Son tỏ rõ sự tiếc nuối với pha bỏ lỡ của đồng đội.

Sau tình huống bỏ lỡ, Tuấn Hải chuộc lỗi bằng một nỗ lực đột phá xuống đáy biên, trước khi thực hiện đường chuyền chạm tay số 5 của Lào - Phetdavanh Somsanith. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút 68, Xuân Son tung cú sút lạnh lùng từ cự ly 11m, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá, dù đoán đúng hướng. Đây là pha lập công thứ 8 của cầu thủ nhập tịch này chỉ sau 6 lần ra sân cho "Những chiến binh Sao Vàng," đi kèm với đó là 2 pha kiến tạo.

Sau bàn thua, đội tuyển Lào xuống tinh thần và thể lực trông thấy. Quãng thời gian cuối trận, thể lực sa sút khiến tuyển Lào không còn theo kịp những pha lên bóng của Việt Nam. Phút 90+3, Tiến Anh treo bóng khó chịu khiến thủ môn chủ nhà không thể làm chủ tình hình. Tuấn Hải chớp cơ hội để tung người móc bóng, nâng tỷ số chung cuộc lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Như vậy là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã hoàn thành mục tiêu về điểm số trước khi bước vào trận đấu quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Malaysia trên sân nhà của Việt Nam vào năm sau./.

