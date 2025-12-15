"Siêu dự bị" bùng nổ phút bù giờ, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Chiều 15/12, Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận thi đấu bán kết môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33, đối đầu với Đội tuyển U22 Philippines - đội bóng được đánh giá là "hiện tượng" của giải đấu.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, U22 Philippines nhập cuộc hứng khởi và không hề tỏ ra e ngại trước "Những Chiến binh Sao Vàng." Đoàn quân của huấn luyện viên Garrath McPherson sớm có cơ hội từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, nhưng hàng thủ của U22 Việt Nam đã thi đấu tập trung để hóa giải tình huống nguy hiểm.

Phút thứ 4, U22 Việt Nam có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phi Hoàng thực hiện quả tạt từ bên cánh trái đưa bóng đến đúng vị trí của Khuất Văn Khang, đáng tiếc là nhịp chạm bóng của thủ quân U22 Việt Nam là không tốt và khiến bóng trôi đi hết đường biên ngang.

Ngay ở đợt lên bóng tiếp theo, U22 Philippines đưa ra lời đáp trả. Javier Mariona đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi trả ngược để Sandro Reyes dứt điểm, tuy nhiên cú sút một chạm của thủ quân U22 Philippines lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Sau những phút đầu trận với liên tiếp các tình huống "ăn miếng, trả miếng" từ các chân sút của cả hai đội, diễn biến của trận bán kết tiếp tục "nóng" với thế trận giằng co.

Nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt giúp các cầu thủ U22 Philippines tranh chấp sòng phẳng với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik, trong khi những pha phối hợp tấn công từ biên của Phi Hoàng, Khuất Văn Khang, Xuân Bắc hay Lê Viktor gặp khó trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối phương.

Trong thế trận bế tắc, niềm hy vọng của U22 Việt Nam là tiền đạo Đình Bắc nỗ lực tạo ra khác biệt với tình huống đi bóng đột phá và dứt điểm từ xa, tuy nhiên cú sút của cầu thủ mang áo số 7 lại không đưa bóng đi trúng khung thành.

Cuối hiệp 1, Đình Bắc tiếp tục nỗ lực "khoan phá" hàng thủ của U22 Philippines với pha tăng tốc và tạt bóng tạo cơ hội cho Khuất Văn Khang. Sau nhịp khống chế bóng bằng đùi, thủ quân của U22 Việt Nam đẩy bóng và tung cú sút căng, đáng tiếc là bóng lại đi đúng vị trí mà thủ môn Nicholas Guimaraes đã đứng sẵn nên không có bàn thắng cho "Binh đoàn Rồng Vàng."

Đình Bắc (số 7) tiếp tục thi đấu năng nổ trên hàng công của U22 Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bước sang hiệp 2, Đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu tăng tốc và đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Về phía U22 Philippines, đội bóng của huấn luyện viên Garrath McPherson cũng chủ động kéo đội hình thấp và đưa thế trận vào cách chơi phòng ngự phản công sở trường.

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra khi U22 Việt Nam nỗ lực kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi U22 Philippines duy trì khối phòng ngự số đông vững chắc bên phần sân nhà.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối và thế bế tắc vẫn chưa được khai thông, tưởng chừng như trận bán kết sẽ bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ thì những "quân bài tẩy" được huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa vào sân trong hiệp 2 đã lên tiếng định đoạt trận đấu.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Phi Hoàng bình tĩnh căn chỉnh "thước đo" bên phía cánh trái trước khi tung ra quả tạt thuận lợi để Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu, bóng đi vào góc cao khung thành khiến thủ thành Guimaraes bất lực. Tỷ số được mở 1-0 cho U22 Việt Nam. Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà U22 Philippines phải nhận ở kỳ SEA Games 33.

Cầu thủ vào sân thay người là Lê Văn Thuận (số 10) mở tỷ số cho U22 Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ 2 phút sau, nỗ lực đi bóng của tiền đạo vào sân thay người là Thanh Nhàn buộc hậu vệ Antoine Ortega phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Trên chấm đá phạt cố định chếch bên phía cánh trái, chính Thanh Nhàn bước lên nhận nhiệm vụ và thực hiện pha dứt điểm đưa bóng đi đập đất, lần thứ 2 buộc thủ môn Guimaraes phải vào lưới nhặt bóng.

Hai "đòn đánh" quyết định ở những phút cuối trận được thực hiện bởi những cầu thủ vào sân thay người là Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik một lần nữa vượt qua đối thủ Philippines ở một giải đấu cấp khu vực.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc ở trận bán kết đầu tiên, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ để hồi phục và chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là đội thắng ở trận bán kết còn lại, diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 15/12 giữa Đội tuyển U22 Malaysia và đội chủ nhà U22 Thái Lan./.

Lịch thi đấu vòng bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Xuân Bắc đá chính thay Thái Sơn Bước vào trận bán kết gặp đối thủ U22 Philippines, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chỉ thực hiện đúng 1 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất là Xuân Bắc đá chính thay Thái Sơn ở hàng tiền vệ.