Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ huy chương Vàng SEA Games 33 đầy tiếc nuối

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu kiên cường và có hội chiến thắng nhưng lại thua đầy đáng tiếc 2-3 trước chủ nhà Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ Thái Lan ở chung kết.

Sau 5 set đấu căng thẳng, đội tuyển nữ Việt Nam để thua tiếc nuối 25-19, 13-25, 18-25, 25-23 và 23-25.

Trận thua này khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể có lần đầu tiên giành huy chương Vàng SEA Games cũng như chấm dứt sự thống trị của Thái Lan ở sân chơi này.

Thất bại và đáng tiếc song với những gì đã thể hiện, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam xứng đáng nhận được những lời ca ngợi.

Ở trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin để tạo nên thế trận tốt hơn so với Thái Lan, trước khi giành chiến thắng 25-19.

Tuy nhiên, sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng cách biệt 25-13.

Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà Thái Lan tiếp tục có thêm chiến thắng 25-18 ở set 3 để dẫn ngược 2-1 sau 3 set đấu, đẩy Việt Nam vào thế khó khăn.

Ở set đấu quyết định, Thái Lan liên tiếp dẫn điểm trước và tưởng chừng các cô gái Việt Nam khó lật ngược thế trận.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ, để san bằng điểm 14, dẫn trước 15-14, 20-19 rồi 23-21 trước khi thằng 25-23 để cân bằng tỷ số 2-2 sau 4 set đấu.

Bước vào set 5 - set "chung kết," đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng để dẫn trước Thái Lan với tỷ số 3-0, 10-5 rồi 12-10.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Thái Lan gỡ hòa 12-12 rồi sau đó dẫn trước 14-12 và cách chiến thắng 1 điểm.

Tuy nhiên, trước vô vàn khó khăn, các cô gái Việt Nam đã thi đấu kiên cường, ghi liên tiếp 3 điểm để dẫn trước 15-14.

Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi hai đội giằng co nhau từng điểm, đưa set 5 đến điểm số 19-19, 20-20 và có cơ hội quyết định khi dẫn 23-22.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam lại để đối thủ ghi liên tiếp 3 điểm để thắng chung cuộc 25-23 ở set 5 và giành huy chương Vàng SEA Games 33./.

