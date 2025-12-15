SEA Games 33: Đoàn Việt Nam chờ ngày bùng nổ với 'cơn mưa' HCV

Hôm nay (15/12), đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại SEA Games với quyết tâm nâng cao thành tích để trở lại top 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Bơi, Điền kinh, Bắn súng và Wushu được đặt hy vọng sẽ mang huy chương Vàng về cho Việt Nam.

Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn Bơi tại SEA Games 33, cạnh tranh 7 tấm huy chương Vàng.

Trên đường đua xanh, "Hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo sẽ tham dự nội dung 50m bơi ếch trong hôm nay với kỳ vọng tiếp tục giành huy chương Vàng.

Trần Hưng Nguyên sẽ bước vào đua tranh trên đường bơi 200m bơi ngửa nam.

Nguyễn Huy Hoàngsẽ là người "chốt sổ" cho đội tuyển Bơi Việt Nam khi anh thi đấu nội dung 400m tự do sở trường.

Cùng với Bơi, môn Điền kinh cũng sẽ tiếp tục với cuộc chạy đua hấp dẫn trong ngày hôm nay với nhiều nội dung hấp dẫn như nhảy xa nam, 3.000m vượt chướng ngại vật nam, 800m nam, hay 400m rào nữ, 800m nữ, 10.000m nữ...

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Tiến Trọng hứa hẹn sẽ tỏa sáng để mang thành tích về cho đoàn Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào nội dung 10.000m và nếu bảo vệ thành công chức vô địch cô sẽ lập kỷ lục mới về số huy chương Vàng SEA Games đối với một vận động viên điền kinh. Nguyễn Thị Oanh hiện đang cùng Nguyễn Thị Huyền sở hữu 13 huy chương Vàng SEA Games.

Ngoài Bơi và Điền kinh, nhiều bộ môn khác cũng đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang huy chương Vàng về cho đoàn Việt Nam.

Wushu cũng sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với 5 nội dung thi chung kết biểu diễn, 2 chung kết đối kháng.

Ở nội dung Thương thuật nữ, Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Hiền sẽ mang đến bài thi cuối cùng của mình để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng với mong muốn tranh huy chương Vàng.

Bộ đôi này sau đó sẽ cùng nhau góp mặt ở nội dung Đối luyện binh khí nữ.

Các môn thi đấu khác như Muay, Kick-boxing, bắn súng, bắn cung... đều là những môn có thể sẽ giúp Đoàn Thể Thao Việt Nam giành thêm huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, U22 Việt Nam sẽ bước vào bán kết gặp U22 Philippines ở môn bóng đá nam vào lúc 15h30 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Rajamangala.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu không dễ dàng với thầy trò ông Kim Sang-sik khi mà Philippines đang thể hiện phong độ khác tốt ở giải đấu năm nay. Philippines cũng là đội duy nhất chưa để thủng lưới lần nào.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 15/12 Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

Tại nội dung Futsal nam SEA Games 33, Đội tuyển Futsal Myanamr và Đội tuyển Futsal Indonesia sẽ đối đầu ở lượt trận ra quân bảng A vào lúc 16 giờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Thái Lan đã có được tổng cộng 132 huy chương Vàng, 78 huy chương Bạc và 47 huy chương Đồng, trong khi Indonesia giành 43 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc và 53 huy chương Đồng.