Điền kinh Việt Nam thiết lập cột mốc kỷ lục mới của đại hội SEA Games

Điền kinh tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn thể thao Việt Nam khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp xuất sắc mang về huy chương vàng thứ 30 tại SEA Games 33, đồng thời thiết lập một cột mốc kỷ lục mới của đại hội.

Trong tối thi đấu 13/12, 4 vận động viên Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng đã phối hợp ăn ý, tạo lợi thế ngay từ những mét chạy đầu tiên và duy trì thế dẫn trước cho đến khi cán đích.

Với chiến thuật hợp lý cùng nền tảng thể lực sung mãn, đội Việt Nam hoàn tất đường chạy với thành tích 3 phút 15 giây 07, phá sâu kỷ lục SEA Games trước đó là 3 phút 19 giây 29 do Thái Lan lập tại kỳ đại hội năm 2021.

Đây không chỉ là chiến thắng về huy chương mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của điền kinh Việt Nam ở nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Ở phía sau, đội Thái Lan về đích thứ hai, giành huy chương bạc với thời gian 3 phút 16 giây 56, trong khi huy chương đồng thuộc về Philippines với thành tích 3 phút 27 giây 22.

Cũng trong tối 13/12, Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi thêm dấu ấn ở nội dung 200m nữ khi Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bùng nổ ở chung kết, giành huy chương bạc với thành tích 23 giây 14.

Kết quả này giúp cô phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm (23 giây 27) do Vũ Thị Hương nắm giữ. Tấm huy chương vàng ở nội dung này thuộc về Veronica Shanti Pereira của Singapore với thời gian 23 giây 05./.

