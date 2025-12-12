SEA Games 33: Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ về màn nước rút nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bangkok, sau khoảng trống mênh mông mà “tượng đài” Nguyễn Thị Huyền để lại, Điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng. Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, đã có màn bứt tốc ngoạn mục để đánh bại niềm hy vọng của chủ nhà Thái Lan, đòi lại tấm Huy chương Vàng danh giá ở nội dung 400m nữ.

Tại kỳ SEA Games 32, thất bại trước Malaysia và sự giải nghệ sau đó của "tượng đài" Nguyễn Thị Huyền (Huy chương Vàng SEA Games 32 chỉ đạt 53 giây 27) đã để lại nhiều âu lo cho cự ly 400m nữ của Việt Nam. Tuy nhiên, tại Bangkok ngày 12/12, mọi nghi ngờ đã bị xóa tan.

Nguyễn Thị Ngọc đã xuất hiện đúng lúc, tỏa sáng rực rỡ trong một cuộc đua đầy kịch tính. Đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán giả nhà và đối thủ rất mạnh Josephine (Thái Lan), “chân chạy” Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh.

Tại những mét cuối cùng, Nguyễn Thị Ngọc đã có pha nước rút thần tốc, cán đích đầu tiên với thành tích ấn tượng 52 giây 74. Chiến thắng này càng thuyết phục hơn khi cô vượt qua chính Josephine (52 giây 93 - Huy chương Bạc) ngay trên đất Thái.

Vận động viên Rodriguez Jeralyn (Philippines) giành Huy chương Đồng với 53 giây 40. Đồng đội của Nguyễn Thị Ngọc là Hoàng Thị Minh Hạnh về đích thứ 5.

Chia sẻ trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nhà tân vô địch SEA Games cho biết: “Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung 400 mét nữ của tôi tại SEA Games. Khi chạy về gần đến đích, tôi nghe thấy bước chân của vận động viên người Thái Lan ở ngay phía sau, tôi chỉ cố hết sức để rướn về phía trước và rất là vui khi tôi là người giành chiến thắng.”

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Ngọc với lá cờ Tổ quốc sau khi đạt thành tích 52,74 giây ở chung kết 400m nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tập luyện cự ly 400m từ năm 2019, nhưng suốt một thời gian dài, Nguyễn Thị Ngọc chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của đàn chị Nguyễn Thị Huyền. Ngay khi cơ hội đến, cô gái sinh năm 2002 đã chứng minh niềm tin của Ban huấn luyện là hoàn toàn chính xác.

Dù thành tích 52 giây 74 chưa phải là tốt nhất của Ngọc trong năm, nhưng vẫn đủ để mang về vinh quang trong lần đầu tiên cô gánh vác trọng trách này.

Nguyễn Thị Ngọc xúc động chia sẻ về hành trình đầy chông gai: "Khó khăn nhất của tôi chính là gặp chấn thương nhưng tôi đã lấy lại được phong độ và duy trì được đến thời điểm này. Chiếc Huy chương Vàng này rất có ý nghĩa với cá nhân tôi nhưng vì nhiều lý do cá nhân nên tôi không thể tiết lộ. Tôi cũng có một chút áp lực khi thay thế chị Nguyễn Thị Huyền nhưng thay vì chịu áp lực, tôi càng cố gắng hơn và có được thành tích như ngày hôm nay. Chị Huyền đã giúp đỡ, chỉ bảo tôi rất nhiều trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu để tôi có được sự trưởng thành như ngày hôm nay."

Cũng trong ngày thi đấu 12/12, Điền kinh Việt Nam chứng kiến những khoảnh khắc tiếc nuối xen lẫn tự hào.

Ở nội dung chạy 400m nam, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng đã thi đấu xuất sắc, cán đích với 45 giây 53, phá sâu kỷ lục cũ của đại hội (46 giây 00 - lập năm 2015). Tuy nhiên, anh vẫn không thể tạo bất ngờ trước vận động viên chủ nhà Thái Lan quá mạnh (45 giây 13). Lê Ngọc Phúc giành Huy chương Đồng với 46 giây 21.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên - nhà vô địch SEA Games 32 nội dung 100m rào nữ - chỉ giành Huy chương Đồng với thành tích 13 giây 43, xếp sau hai vận động viên Indonesia.

Dù không bảo vệ được ngôi hậu, đây vẫn là nỗ lực phi thường của Mỹ Tiên khi cô mới chỉ trở lại tập luyện đúng 1 tháng sau chấn thương lưng nghiêm trọng.

Mỹ Tiên chia sẻ: “Đây là thành tích tốt nhất của tôi trong năm nay và tôi cảm thấy khá hài lòng, vì gặp chấn thương lưng trong thời gian khá dài và mới chỉ trở lại thi đấu trong khoảng một tháng trở lại đây. Tất cả đều mong muốn tôi đạt thành tích tốt hơn và giành huy chương cao hơn nhưng với một người trải qua chấn thương như tôi, tấm Huy chương Đồng cũng là một sự đền đáp"./.

