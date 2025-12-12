Nguyễn Huy Hoàng thống trị đường bơi 1.500m tự do 5 kỳ SEA Games liên tiếp

Nguyễn Huy Hoàng, niềm hy vọng của đội tuyển Bơi Việt Nam, đã không làm thất vọng những mong đợi khi cán đích đầu tiên ở nội dung 1.500m tự do tại SEA Games 33.

Kình ngư của Việt Nam thi đấu áp đảo so với phần còn lại khi dẫn đầu toàn cuộc đua trước khi về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58.

Với thành tích này, Nguyễn Huy Hoàng không chỉ mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam mà còn chạm cột mốc mới trong sự nghiệp.

Huy Hoàng tiếp tục thống trị đường đua 1.500m tự do khi lần thứ 5 liên tiếp giành được huy chương Vàng.

Kình ngư sinh năm 2000 này lần đầu tham dự SEA Games vào năm 2017 và đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi về đích đầu tiên nội dung 1.500m ở tuổi 17.

Từ đó đến nay, Huy Hoàng đã duy trì thành tích của mình để trở thành cái tên cuối cùng được xướng tên trên bục nhận huân chương.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 của Huy Hoàng tại SEA Games 33 sau khi anh cùng Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên về nhất nội dung 4x200m bơi tự do nam tại SEA Games 33.

Ở nội dung 1.500m tự do nam, đoàn thể thao Việt Nam còn nhận tin vui khi tài năng trẻ Mai Trần Tuấn Anh vượt qua đối thủ người Singapore để giành huy chương Vàng.

Trước đó, trên đường đua xanh nội dung 400m hỗn hợp nam, đội tuyển Bơi Việt Nam cũng giành cú đúp sau màn đua tranh giữa Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.

Khép lại màn cạnh tranh hấp dẫn, Nguyễn Quang Thuấn đã xuất sắc về nhất với thời gian 4 phút 18 giây 98, để giành huy chương Vàng.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng SEA Games đầu tiên của kình ngư 18 tuổi này.

Trong khi đó, đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung này ở kỳ SEA Games trước, đành chấp nhận huy chương Bạc với thời gian 4 phút 25 giây 45.

Kết quả của đội tuyển Bơi đã giúp cho đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu ấn tượng khi giành đến 10 huy chương Vàng (tính đến 19g30 ngày 12/12).

Trước đó, Bắn súng là đội tuyển "mở hàng" huy chương Vàng cho Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay nhờ sự xuất sắc của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang.

Hai xạ thủ của Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 16-14 trước các xạ thủ nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết nội dung 10m súng trường hỗn hợp đồng đội.

Đội tuyển Đua thuyền cũng đã giành huy chương Vàng sau khi Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy cán đích đầu tiên ở nội dung Canoe đôi nữ 200m với thời gian 43 giây 419.

Các môn võ cũng đã thi đấu thành công với 2 huy chương Vàng liên tiếp của Bạc Thị Khiêm (Taekwondo) và Khuất Hải Nam (Karate).

Đội tuyển Bi sắt cũng đã liên tiếp tỏa sáng với hai tấm huy chương Vàng của cặp Lý Ngọc Tài-Ngô Ron và cặp Nguyễn Thị Thi-Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Điền kinh cũng đã có 1 huy chương Vàng trong ngày hôm nay sau khi Nguyễn Thị Ngọc về nhất nội dung chạy 400m nữ với thời gian 52,74 giây.

Thể dục dụng cụ cũng đóng góp 1 huy chương Vàng của Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép với số điểm 12.900.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 24 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 38 huy chương Đồng, đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.