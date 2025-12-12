SEA Games 33: Điền kinh, Bi sắt và Bơi liên tiếp mang Huy chương Vàng cho Việt Nam

Tối 12/12 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi Điền kinh, Bi sắt và Bơi liên tiếp mang về những tấm Huy chương Vàng quan trọng.

Đường chạy chung kết 400m nữ có sự góp mặt của 2 tuyển thủ Việt Nam là Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc, cạnh tranh với các vận động viên của Thái Lan và Philippines.

Nguyễn Thị Ngọc xuất phát tốt, liên tục dẫn đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74.

“Chân chạy” người Hà Tĩnh giúp điền kinh Việt Nam đoạt lại Huy chương Vàng sau 1 kỳ SEA Games để vinh quang rơi vào tay vận động viên của Malaysia.

Về nhì là vận động viên Josephine của Thái Lan với 52 giây 93, trong khi vận động viên Rodriguez của Philippines về thứ ba với 53 giây 40.

Ở nội dung chạy 400m nam, các vận động viên Việt Nam cũng nỗ lực mang về thêm hai tấm huy chương. Tạ Ngọc Tưởng giành Huy chương Bạc với thành tích 45 giây 53 - tiếp tục phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục trước đó ở giải vô địch quốc gia là 45 giây 59), còn Lê Ngọc Phúc đoạt Huy chương Đồng.

Cả hai chỉ chịu thua trước màn bứt phá mạnh mẽ của “chân chạy” nhập tịch Robert Atkinson (Thái Lan) - người đã lập kỷ lục SEA Games mới với 45 giây 125, phá sâu kỷ lục cũ là 46 giây.

Không chỉ Điền kinh, đội tuyển Bi sắt Việt Nam tiếp tục có buổi thi đấu thăng hoa. Lúc 16h55, Lý Ngọc Tài- Ngô Ron giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết đôi nam.

Ngay sau đó, đôi vận động viên nữ Nguyễn Thị Thi-Nguyễn Thị Thúy Kiều tiếp tục vượt qua chủ nhà Thái Lan để mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai trong ngày.

Với “cú đúp” này, Bi sắt Việt Nam đã nâng tổng số Huy chương Vàng lên 3 tấm, khẳng định sức mạnh vượt trội tại SEA Games 33.

Trên “đường đua xanh,” chung kết 400m hỗn hợp nam dậy sóng với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.

“Kình ngư” Nguyễn Quang Thuấn - em trai của Ánh Viên - xuất sắc về nhất với thành tích 4 phút 19 giây 98, đoạt Huy chương Vàng. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên về nhì với 4 phút 25 giây 45, giành Huy chương Bạc./.

