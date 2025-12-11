Thể thao

SEA Games 33: Taekwondo Việt Nam giành Huy chương Vàng thứ 2

Ở trận chung kết hạng cân 54kg, vận động viên Taekwondo Nguyễn Hồng Trọng thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ Indonesia trong một trận đấu gay cấn, xuất sắc giành được Huy chương Vàng.

Vận động viên Nguyễn Hồng Trọng (giáp đỏ) giành chiến thắng trước Da Costa D.C của Timor Leste. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngay sau Huy chương Vàng của karate, ngày 11/12, tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành được Huy chương Vàng thứ 2 với chiến thắng của vận động viên Nguyễn Hồng Trọng trước đối thủ Indonesia.

Đây là Huy chương Vàng thứ 6 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thứ 2 của SEA Games.

Ở trận chung kết hạng cân 54kg, vận động viên Nguyễn Hồng Trọng thắng chung cuộc 2-1 trước vận động viên Tumakaka trong một trận đấu gay cấn.

Trong hiệp 1, Hồng Trọng thi đấu trội hơn khi liên tiếp dẫn điểm và giành chiến thắng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, trận đấu trở nên kịch tính hơn với sự tranh giành dẫn trước giữa 2 vận động viên.

Sang hiệp 3, Hồng Trọng tấn công mạnh ngay từ đầu và dẫn 4-0 trước khi thắng 10-5, giành Huy chương Vàng một cách xứng đáng.

Trước đó, chiều 10/12, đội Taekwondo Việt Nam cũng đã giành Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội sáng tạo, với sự góp mặt của dàn võ sỹ Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Taekwondo #SEA Games 33 #Taekwondo Việt Nam #Huy chương Vàng #Nguyễn Hồng Trọng Thái Lan
