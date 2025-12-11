Hoạt động AI nào không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Trí tuệ nhân tạo?

Bản tin 24 giờ của VietnamPlus gồm những nội dung chính sau:
Quốc hội thông qua Luật trí tuệ nhân tạo.
Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia về nước.
Nhiều nơi ở Bắc Bộ ô nhiễm không khí./.
(Vietnam+)
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Với việc thông qua này, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI.
